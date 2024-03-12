На війні з росіянами загинув майстер спорту, чемпіон України Дмитро Губанов

Дмитро Губанов перестав виходити на зв’язок 2 серпня 2023 року.

На війні з російськими окупантами загинув майстер спорту, багаторазовий чемпіон України, бронзовий призер чемпіонату Європи Дмитро Губанов.

Про це повідомила пресслужба НОК України.

“28-річний спортсмен брав участь у запеклих боях у найгарячіших точках сходу України. Він перестав виходити на зв’язок влітку, 2 серпня 2023 року”, - йдеться у повідомленні.

Про загибель Дмитра Губанова стало відомо лише зараз, після довгих місяців очікування і надії.

У Дмитра залишилася кохана дружина та донька.