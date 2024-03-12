На війні з росіянами загинув майстер спорту, чемпіон України Дмитро Губанов

На війні з російськими окупантами загинув майстер спорту, багаторазовий чемпіон України, бронзовий призер чемпіонату Європи Дмитро Губанов.
Про це повідомила пресслужба НОК України.
“28-річний спортсмен брав участь у запеклих боях у найгарячіших точках сходу України. Він перестав виходити на зв’язок влітку, 2 серпня 2023 року”, - йдеться у повідомленні.
Про загибель Дмитра Губанова стало відомо лише зараз, після довгих місяців очікування і надії.
У Дмитра залишилася кохана дружина та донька.
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