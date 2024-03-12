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На війні з росіянами загинув майстер спорту, чемпіон України Дмитро Губанов

Дмитро Губанов перестав виходити на зв’язок 2 серпня 2023 року.

На війні з росіянами загинув майстер спорту, чемпіон України Дмитро Губанов
Дмитро Губанов
Фото: Пресслужба НОК

На війні з російськими окупантами загинув майстер спорту, багаторазовий чемпіон України, бронзовий призер чемпіонату Європи Дмитро Губанов. 

Про це повідомила пресслужба НОК України.

“28-річний спортсмен брав участь у запеклих боях у найгарячіших точках сходу України. Він перестав виходити на зв’язок влітку, 2 серпня 2023 року”, - йдеться у повідомленні. 

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Про загибель Дмитра Губанова стало відомо лише зараз, після довгих місяців очікування і надії. 

У Дмитра залишилася кохана дружина та донька.

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