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Швейцарія розслідує справу проти своєї компанії, яка порушила антиросійські санкції

Прокуратура не розкрила подробиць про компанію, заявивши, що застосовується презумпція невинуватості.

Швейцарія розслідує справу проти своєї компанії, яка порушила антиросійські санкції
Фото: EPA

Генпрокуратура Швейцарії розпочала розслідування щодо своєї компанії про можливе порушення санкцій, введених проти Росії, передає Reuters.

Провадження відкрив Державний секретаріат з економічних питань (SECO). Це орган, відповідальний за контроль за дотриманням санкцій, і залучає прокуратуру у разі підозри на більш серйозні порушення.

Це перший випадок, коли генеральна прокуратура Швейцарії публічно заявила про розслідування діяльності компаній, підозрюваних у порушенні антиросійських санкцій.

Прокуратура не розкрила подробиць про компанію, заявивши, що застосовується презумпція невинуватості.

Минулого року Швейцарію критикували за те, що країна не зробила достатніх заходів, щоб завадити росіянам переховувати гроші у швейцарських банках. Натомість в останні тижні Берн активізував свої зусилля щодо посилення контролю за компаніями і приватними особами, які використовують нейтральну державу для обходу санкцій.

Для цього прокуратура створила спеціальний підрозділ фахівців.

Раніше у вівторок SECO заявив, що з моменту вторгнення Росії в Україну отримала інформацію про 240 потенційних порушень санкцій. У результаті було відкрито 49 проваджень, у 10 справах застосували штрафи.

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