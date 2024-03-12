Індія провела успішні випробування ядерної міжконтинентальної зброї з декількома боєголовками

Лише топові ядерні держави на це здатні.

Індія оголосила про приєднання до провідних ядерних держав світу, оскільки отримала здатність розміщувати декілька боєголовок на одній міжконтинентальній ракеті. Успішне випробування технології багаторазового незалежного націлювання (MIRV) дає Індії змогу стати частиною "клубу", що складається з Великої Британії, США, Франції, Китаю та Росії. Пакистан теж оголошував про таку здатність, але ця заява не верифікована, пише CNN.

Індійський прем'єр Нарендра Моді похвалив науковців країни за розробку, яка є однією з оголошених його урядом за декілька місяців до виборів. Прем'єр-міністр претендує на рідкісний третій термін поспіль.

"Пишаємось нашими вченими DRDO [Організація оборонних досліджень і розробок] для Mission Divyastra, першого льотного випробування розробленої місцевою ракетою Agni-5 із технологією багаторазового незалежного націлювання (MIRV)", — сказав Моді X у понеділок.

Індійські вчені провели випробування на об’єкті на острові Абдул Калам у Бенгальській затоці біля північно-східного узбережжя Індії, йдеться в заяві міністерства оборони.

"Різноманітні телеметричні та радіолокаційні станції відслідковували та контролювали численні спускові апарати. Місія виконала заплановані параметри", – йдеться у повідомленні.

Індія не назвала точної кількості ракет, випущених під час випробування Agni-V, але ракети MIRVed можуть нести десяток або, можливо, більше боєголовок MIRV.