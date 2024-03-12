До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
Юрій Гудименко: «Скоріше за все, ми не зможемо цілком розраховувати на пільги для ветеранів — у бюджеті діра»
Юрій Гудименко: «Скоріше за все, ми не зможемо цілком розраховувати на пільги для ветеранів — у бюджеті діра»
​Незвані гості. Як Москва прагне повернути Молдову під свій контроль
​Незвані гості. Як Москва прагне повернути Молдову під свій контроль
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Дружина ексрегіонала на Вінничині здавала позиції ЗСУ ворогу
Дружина ексрегіонала на Вінничині здавала позиції ЗСУ ворогу
ГоловнаСвіт

Індія провела успішні випробування ядерної міжконтинентальної зброї з декількома боєголовками

Лише топові ядерні держави на це здатні. 

Індія провела успішні випробування ядерної міжконтинентальної зброї з декількома боєголовками
Agni-5
Фото: moneycontrol

Індія оголосила про приєднання до провідних ядерних держав світу, оскільки отримала здатність розміщувати декілька боєголовок на одній міжконтинентальній ракеті. Успішне випробування технології багаторазового незалежного націлювання (MIRV) дає Індії змогу стати частиною "клубу", що складається з Великої Британії, США, Франції, Китаю та Росії. Пакистан теж оголошував про таку здатність, але ця заява не верифікована, пише CNN

Індійський прем'єр Нарендра Моді похвалив науковців країни за розробку, яка є однією з оголошених його урядом за декілька місяців до виборів. Прем'єр-міністр претендує на рідкісний третій термін поспіль.

"Пишаємось нашими вченими DRDO [Організація оборонних досліджень і розробок] для Mission Divyastra, першого льотного випробування розробленої місцевою ракетою Agni-5 із технологією багаторазового незалежного націлювання (MIRV)", — сказав Моді X у понеділок.

Індійські вчені провели випробування на об’єкті на острові Абдул Калам у Бенгальській затоці біля північно-східного узбережжя Індії, йдеться в заяві міністерства оборони.

"Різноманітні телеметричні та радіолокаційні станції відслідковували та контролювали численні спускові апарати. Місія виконала заплановані параметри", – йдеться у повідомленні.

Індія не назвала точної кількості ракет, випущених під час випробування Agni-V, але ракети MIRVed можуть нести десяток або, можливо, більше боєголовок MIRV.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies