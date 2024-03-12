Reuters: Вашингтон готує для Києва пакет допомоги на орієнтовно 400 млн доларів

Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги Україні вартістю до 400 мільйонів доларів, повідомляє Reuters із посиланням на двох американських чиновників.
Вашингтон має оголосити про допомогу 12 березня.
Один із співрозмовників агентства повідомив, що фінансування цього пакету здійснюють за рахунок кредитів, які повернули Пентагону за нещодавні закупівлі.
Яка ситуація з допомогою США для України
- 13 лютого цього року Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
- Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт. Однак наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що представники документ не ухвалять.
- Пізніше Джонсон повідомив, що Палата представників повернеться до питання допомоги Україні, після вирішення питання фінансування американського уряду. Палата представників підтримала законопроєкт, який визначає фінансування для чверті урядових відомств до вересня.
- Натомість республіканці у Палаті представників Конгресу США розробляють власний пакет допомоги для України, який передбачає надання Києву кредитів.
- Тим часом Білий дім оприлюднив проєкт бюджету Сполучених Штатів на 2025 фіскальний рік, який розпочнеться у жовтні. За повідомленням Держдепартаменту, документ передбачає майже півмільярда доларів допомоги для України.