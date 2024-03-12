Reuters: Вашингтон готує для Києва пакет допомоги на орієнтовно 400 млн доларів

Фінансування цього пакету здійснюють за рахунок кредитів, які повернули Пентагону за нещодавні закупівлі.

Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги Україні вартістю до 400 мільйонів доларів, повідомляє Reuters із посиланням на двох американських чиновників.

Вашингтон має оголосити про допомогу 12 березня.

Один із співрозмовників агентства повідомив, що фінансування цього пакету здійснюють за рахунок кредитів, які повернули Пентагону за нещодавні закупівлі.

Яка ситуація з допомогою США для України