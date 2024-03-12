Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Дружина ексрегіонала на Вінничині здавала позиції ЗСУ ворогу
Дружина ексрегіонала на Вінничині здавала позиції ЗСУ ворогу
Юрій Гудименко: «Скоріше за все, ми не зможемо цілком розраховувати на пільги для ветеранів — у бюджеті діра»
Юрій Гудименко: «Скоріше за все, ми не зможемо цілком розраховувати на пільги для ветеранів — у бюджеті діра»
До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
​Незвані гості. Як Москва прагне повернути Молдову під свій контроль
​Незвані гості. Як Москва прагне повернути Молдову під свій контроль
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Перший український «Оскар»: «Я хотів би, щоб цього фільму не було»
Перший український «Оскар»: «Я хотів би, щоб цього фільму не було»
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські фермери отримуватимуть компенсації за закупівлю послуг із розмінування

Кабмін вважає, що закупівля послуг, яка відбуватиметься через Prozorro, мінімізує корупційні ризики.

Українські фермери отримуватимуть компенсації за закупівлю послуг із розмінування
Розмінування
Фото: Міноборони

Кабмін вирішив розробити програму гуманітарного розмінування, у межах якої фермери отримуватимуть компенсації за закупівлю послуг із розмінування.

Про це на засіданні уряду 12 березня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, від початку 2024 року обстежили 53 тис. га земель і з них 95% повернули назад в сільськогосподарську експлуатацію. 

"Тепер у нас працюватиме ще один важливий інструмент – компенсації фермерам за закупівлю послуг із розмінування. Від початку говорили про 2 млрд грн на цю програму, але вдалося її збільшити. Тепер в державному бюджеті закладено 3 млрд грн. Компенсації підлягатимуть 80% вартості робіт з розмінування. Закупівля послуг відбуватиметься через Prozorro, що мінімізує корупційні ризики та створить конкуренцію на ринку гуманітарного розмінування", - пояснив глава уряду.

Шмигаль зазначив, що перші такі закупівлі очікують у травні-червні цього року.

  • Минулого місяця у межах роботи Контактної групи з питань оборони України 15 країн-партнерів підписали Протокол про наміри щодо створення Коаліції розмінування. Разом з Литвою цю Коаліцію очолюватиме Ісландія.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies