Українські фермери отримуватимуть компенсації за закупівлю послуг із розмінування

Кабмін вважає, що закупівля послуг, яка відбуватиметься через Prozorro, мінімізує корупційні ризики.

Кабмін вирішив розробити програму гуманітарного розмінування, у межах якої фермери отримуватимуть компенсації за закупівлю послуг із розмінування.

Про це на засіданні уряду 12 березня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, від початку 2024 року обстежили 53 тис. га земель і з них 95% повернули назад в сільськогосподарську експлуатацію.

"Тепер у нас працюватиме ще один важливий інструмент – компенсації фермерам за закупівлю послуг із розмінування. Від початку говорили про 2 млрд грн на цю програму, але вдалося її збільшити. Тепер в державному бюджеті закладено 3 млрд грн. Компенсації підлягатимуть 80% вартості робіт з розмінування. Закупівля послуг відбуватиметься через Prozorro, що мінімізує корупційні ризики та створить конкуренцію на ринку гуманітарного розмінування", - пояснив глава уряду.

Шмигаль зазначив, що перші такі закупівлі очікують у травні-червні цього року.