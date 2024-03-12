Шмигаль: Держава покриватиме фермерам 70% вартості проєктів за програмою єРобота

Уряд вдосконалює механізм програми єРобота. Тепер держава покриватиме 70% вартості проєктів для аграрних господарств.

Про це на засіданні Кабміну 12 березня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, від початку 2024 року банки видали агрогосподарствам майже 20 млрд грн кредитів, з них 6,3 млрд грн — за програмою “5-7-9”. При цьому у садівництво і тепличне господарство за останні півтора року інвестували 723 млн грн грантових коштів.

"Сьогодні вдосконалюємо механізм цієї програми. Держава покриває 70% вартості проекту, решту (30%) фінансує підприємець. За умови створення достатньої кількості робочих місць та виконання інших умов гроші повертати не потрібно буде", - сказав глава уряду.

Шмигаль додав, що уповноважені банки зможуть моніторити цільове використання коштів.

Після того, як єРоботу запустили в липні 2022 року, держава уже інвестувала в малий та середній бізнес понад 7 млрд грн.

"Крім садів і теплиць, це мікрогранти для старту та розвитку власної справи, гранти на переробку та ветеранський компонент. Ветеранський бізнес займає тут особливе місце. Наразі захисники та їхні рідні отримали 280 грантів на 116 млн грн.", - додав Шмигаль.