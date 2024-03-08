Кабмін затвердив проєкти меморандуму і кредитної угоди з ЄС, аби залучити 6 млрд євро

Документи передбачають виділення до 4,5 млрд євро в березні та до 1,5 млрд євро у квітні цього року.

Кабінет Міністрів на засіданні 8 березня затвердив проєкти меморандуму і кредитної угоди з ЄС, які дадуть можливість залучити в держказну ще 6 млрд євро.

Як повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, кошти мають надійти в березні і квітні.

"Сьогодні уряд затверджує два документи, які дадуть можливість Україні отримати 6 млрд євро в березні та квітні цього року. Мова йде про затвердження проектів меморандуму та кредитної угоди з ЄС, якими передбачається виділення до 4,5 млрд євро в березні та до 1,5 млрд євро у квітні цього року", - сказав Шмигаль.

За його словами, в цьому році Україна прагне отримати від Євросоюзу близько 16 млрд євро. Поки тривають всі узгодження щодо Ukraine Facility на 50 млрд євро, вдалося домовитися про програму екстреного фінансування від ЄС.

Щодо програми на 50 млрд євро на наступні чотири роки, то, як уточнив глава уряду, вона передбачає 38,2 млрд євро прямої бюджетної підтримки, майже 7 млрд євро для залучення інвестицій в нашу економіку та 4,7 млрд євро технічної та адміністративної підтримки, зокрема, реформ на шляху до ЄС.