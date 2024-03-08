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Уряд призначив керівника Держслужби у справах дітей і першого заступника глави Мінмолодьспорту

Також Кабмін погодив призначення нової заступниці для голови Львівської ОВА Максима Козицького.

Уряд призначив керівника Держслужби у справах дітей і першого заступника глави Мінмолодьспорту
Засідання Кабміну
Фото: Пресслужба уряду

Кабінет Міністрів України призначив керівника Державної служби у справах дітей і першого заступника міністра молоді та спорту.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, першим заступником глави Мінмолодьспорту став Юрій Музика. Держслужбу очолив Петро Добромільський.

Христину Замулу погодили заступницею голови Львівської обласної державної адміністрації. Перед цим вона обіймала посаду голови Львівської РДА.

Також уряд тимчасово поклав виконання обов’язків державного секретаря Міністерства охорони здоров’я України на Олену Андрієць.

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