У МЗС України звільнився речник

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, заявив, що залишає роботу у відомстві.
Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.
За його словами, Ніколенко пропрацював на цій посаді три з половиною роки. Тепер теж продовжить роботу в дипломатичній сфері.
Він висловив вдячність колегам і журналістам за співпрацю, зауваживши, що "разом ми вивели комунікації української дипломатії на глобальний рівень. Можемо пишатися, що нині наші підходи задають світові тренди, на них рівняються, вивчають та переймають в різних країнах світу".
"Закінчення одного розділу означає початок нового. Розпочинаючи свій новий дипломатичний розділ, і надалі будемо максимально плідно працювати разом на благо інтересів нашої держави", - написав Ніколенко.
Хто такий Олег Ніколенко
- Ніколенко - уродженець Херсона.
- У 2008 році здобув філологічну освіту в Інституті філології Київського національногоуніверситету імені Тараса Шевченка, отримавши диплом магістра з відзнакою “Перекладач англійської та арабської мов”.
- У 2011 році закінчив Інститут міжнародних відносин КНУ, ставши юристом-міжнародником.
- У 2008 році пройшов конкурс на посаду аташе посольства України в Лівії, де починаючи з 2011 року, коли в Лівії спалахнула громадянська війна, займався евакуацією українських громадян.
- Після повернення із Лівії займався в МЗС України регіоном Північної Африки та Близького Сходу, був помічником Спеціального представника України з питань Близького Сходу та Африки.
- Упродовж 2015-2020 років був речником Постійного представництва України при ООН у Нью-Йорку.
- У 2016-2017 роках входив до складу української делегації в Раді Безпеки ООН під час непостійного членства України, де вів питання Північної та Західної Африки, врегулювання проблематики Західної Сахари, був координатором Санкційного комітету Радбезу ООН щодо Судану 1591 (2005).
- У 2019-2020 роках обіймав посаду віцеголови комітету ООН з питань інформації, брав участь в реформуванні інформаційної політики ООН в контексті протидії пандемії COVID19.
- З 22 листопада 2020 року — речник МЗСУ.