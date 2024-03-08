У МЗС України звільнився речник

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, заявив, що залишає роботу у відомстві.

Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

За його словами, Ніколенко пропрацював на цій посаді три з половиною роки. Тепер теж продовжить роботу в дипломатичній сфері.

Він висловив вдячність колегам і журналістам за співпрацю, зауваживши, що "разом ми вивели комунікації української дипломатії на глобальний рівень. Можемо пишатися, що нині наші підходи задають світові тренди, на них рівняються, вивчають та переймають в різних країнах світу".

"Закінчення одного розділу означає початок нового. Розпочинаючи свій новий дипломатичний розділ, і надалі будемо максимально плідно працювати разом на благо інтересів нашої держави", - написав Ніколенко.

Хто такий Олег Ніколенко