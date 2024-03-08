Делегація американського Інституту Гудзона на чолі з його президентом відвідала Київ

Українські посадовці провели зустріч із делегацією американського аналітичного центру Інститут Гудзона (Hudson Institute) на чолі з його президентом та виконавчим директором Джоном Волтерсом. Зокрема, говорили про липневий саміт НАТО у Вашингтоні.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента.

Під час зустрічі голова Офісу президента Андрій Єрмак подякував представникам Інституту Гудзона за візит та їхню послідовну підтримку нашої країни в боротьбі проти російської агресії.

Також керівник Офісу Глави держави наголосив на важливості продовження підтримки України Сполученими Штатами, того, оскільки вона є важливою для продовження боротьби з російською агресією.

Андрій Єрмак також зауважив, що Україна має сподівання на справедливі рішення саміту НАТО у Вашингтоні в липні 2024 року. Зокрема, очільник Офісу Президента нагадав про започаткування діяльності Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, яка, зокрема, напрацьовує відповідні пропозиції щодо наближення нашої країни до Альянсу.

Учасники зустрічі домовилися підтримувати регулярний обмін думками та скоординували кроки щодо подальшої взаємодії.

Окрім того, зустріч із делегацією провела заступниця міністра закордонних справ Інна Боровець.

"Ірина Боровець відзначила провідну роль Сполучних Штатів Америки у консолідації зусиль міжнародної спільноти, спрямованих на відновлення територіальної цілісності України та всебічну підтримку, що надається Україні з боку американських партнерів у відсічі збройної агресії РФ. Вона окремо наголосила на важливості продовження підтримки України, зокрема, що стосується надання нашій державі критично важливих видів озброєнь та військової техніки", – повідомили в МЗС.

Фото: МЗС