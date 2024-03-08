Кандидат на посаду судді Конституційного суду не зміг назвати дату прийняття Конституції
Кандидат на посаду судді Конституційного суду не зміг назвати дату прийняття Конституції
Чехія та Словаччина не проводитимуть спільні засідання урядів через Лаврова (оновлено)
Чехія та Словаччина не проводитимуть спільні засідання урядів через Лаврова (оновлено)
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Росія знову вдарила по місту Суми. Пошкоджено школу і медичні заклади (доповнено)
Росія знову вдарила по місту Суми. Пошкоджено школу і медичні заклади (доповнено)
Росіяни вдарили по полігону рятувальників у Харківській області
Росіяни вдарили по полігону рятувальників у Харківській області
Суд визнав реквізиторку винною у вбивстві українки Галини Гатчінс
Суд визнав реквізиторку винною у вбивстві українки Галини Гатчінс
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Палата представників США схвалила виділення 460 мільярдів доларів для уряду
Палата представників США схвалила виділення 460 мільярдів доларів для уряду
Урятуватися з Маріуполя. «Обирай не хату — обирай сусідів»
Урятуватися з Маріуполя. «Обирай не хату — обирай сусідів»
ГоловнаПолітика

Делегація американського Інституту Гудзона на чолі з його президентом відвідала Київ

Говорили, зокрема про продовження підтримки України Штатами. 

Делегація американського Інституту Гудзона на чолі з його президентом відвідала Київ
Андрій Єрмак і делегація Інституту Гудзона
Фото: Офіс президента

Українські посадовці провели зустріч із делегацією американського аналітичного центру Інститут Гудзона (Hudson Institute) на чолі з його президентом та виконавчим директором Джоном Волтерсом. Зокрема, говорили про липневий саміт НАТО у Вашингтоні.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента.

Під час зустрічі голова Офісу президента Андрій Єрмак подякував представникам Інституту Гудзона за візит та їхню послідовну підтримку нашої країни в боротьбі проти російської агресії. 

Також керівник Офісу Глави держави наголосив на важливості продовження підтримки України Сполученими Штатами, того, оскільки вона є важливою для продовження боротьби з російською агресією.

Андрій Єрмак також зауважив, що Україна має сподівання на справедливі рішення саміту НАТО у Вашингтоні в липні 2024 року. Зокрема, очільник Офісу Президента нагадав про започаткування діяльності Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, яка, зокрема, напрацьовує відповідні пропозиції щодо наближення нашої країни до Альянсу.

Учасники зустрічі домовилися підтримувати регулярний обмін думками та скоординували кроки щодо подальшої взаємодії.

Окрім того, зустріч із делегацією провела заступниця міністра закордонних справ Інна Боровець.

"Ірина Боровець відзначила провідну роль Сполучних Штатів Америки у консолідації зусиль міжнародної спільноти, спрямованих на відновлення територіальної цілісності України та всебічну підтримку, що надається Україні з боку американських партнерів у відсічі збройної агресії РФ. Вона окремо наголосила на важливості продовження підтримки України, зокрема, що стосується надання нашій державі критично важливих видів озброєнь та військової техніки", – повідомили в МЗС.

Фото: МЗС

  • Президент США виступив перед Конгресом із промовою, у якій наголосив, що Україна зупинить Путіна, якщо матиме зброю.
  • США розглядають можливість виділення Україні $200 млн з фонду фінансування Пентагона. Про таке повідомляють іноземні ЗМІ. Кошти можуть бути використані для оплати критично важливої зброї, боєприпасів та іншого озброєння.
  • 13 лютого Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. 
  • Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт. Вже наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що представники документ не ухвалять.
  • Пізніше Джонсон повідомив, що Палата представників повернеться до питання допомоги Україні, після вирішення питання фінансування американського уряду. Вчора Палата представників підтримала законопроєкт, який визначає фінансування для чверті урядових відомств до вересня.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies