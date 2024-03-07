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Головком Сирський та міністр оборони Умєров зустрілися із адміралом Радакіним та Грантом Шаппсом

Британських союзників проінформували щодо останніх подій на фронті.

Головком Сирський та міністр оборони Умєров зустрілися із адміралом Радакіним та Грантом Шаппсом
зліва на право: Олександр Сирський, Рустем Умєров, Грант Шаппс та Тоні Радакін
Фото: Рустем Умєров

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом із главою міноборони Рустемом Умєровим зустрілися з міністром оборони Британії Грантом Шаппсом і начальником штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіним.

Про це йдеться на сторінці Рустема Умєрова у Facebook.

Під час зустрічі сторони обговорили першочергові потреби Збройних сил України. Такод Головком проінформував союзників щодо ситуації на фронті та останні дії ворога.

"Я дуже вдячний Великій Британії за всебічну підтримку, зокрема за постачання ракет Storm Shadow, які дійсно змінюють ситуацію на полі бою", – зазначив Умєров.

  • 7 березня Президент Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із державним секретарем Великої Британії з питань оборони Грантом Шаппсом. Основну увагу приділити питанням посилення протиповітряної оборони, далекобійних спроможностей української армії, забезпечення інших нагальних потреб в озброєнні та боєприпасах. Ішлося і про спільне виробництво зброї.
  • Британія оголосила про надання Україні додаткових інвестицій у розмірі 125 млн фунтів, які спрямують на фінансування понад 10 тисяч дронів.
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