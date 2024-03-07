Головком Сирський та міністр оборони Умєров зустрілися із адміралом Радакіним та Грантом Шаппсом

зліва на право: Олександр Сирський, Рустем Умєров, Грант Шаппс та Тоні Радакін

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом із главою міноборони Рустемом Умєровим зустрілися з міністром оборони Британії Грантом Шаппсом і начальником штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіним.

Про це йдеться на сторінці Рустема Умєрова у Facebook.

Під час зустрічі сторони обговорили першочергові потреби Збройних сил України. Такод Головком проінформував союзників щодо ситуації на фронті та останні дії ворога.

"Я дуже вдячний Великій Британії за всебічну підтримку, зокрема за постачання ракет Storm Shadow, які дійсно змінюють ситуацію на полі бою", – зазначив Умєров.