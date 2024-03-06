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Порошенко на конгресі ЄНП закликав партнерів надати усю необхідну Україні зброю

Зокрема, боєприпаси, літаки, ракети Taurus.

Порошенко на конгресі ЄНП закликав партнерів надати усю необхідну Україні зброю
Петро Порошенко на конгресі ЄНП
Фото: eurosolidarity.org

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час виступу на Конгресі Європейської народної партії в Бухаресті закликав західних партнерів дати Україні всю зброю, яка їй потрібна для перемоги над Путіним, швидше, вчасно, без будь-яких обмежень.

«Нашим спільним посланням має бути те, що ми не віримо Путіну. Ми не боїмося Путіна і обов’язково переможемо. Україну треба підтримувати стільки, скільки потрібно для перемоги.

По-перше, безумовно, це військова допомога. Є три магічних слова. Перше – боєприпаси. Боєприпаси, вироблені в Європейському Союзі або доставлені зі всього світу. Друге – коаліція реактивних винищувачів для повернення контролю над повітряним простором України. Не тільки F-16, але й реактивних винищувачів європейського виробництва. І магічне слово номер три – це ракети великої дальності, включно з Taurus. Це не тільки заради кримського прориву. Це допомога українській армії знищити всі ворожі боєприпаси та допомогти нашим воїнам здобути спільну перемогу», – сказав Порошенко. 

Він також зазначив, що вважає посилення санкційного режиму єдиним способом зупинити можливість Путіна фінансувати війну. Він закликав закрити лазівки, через які вдається їх обходити, а також передати Україні заморожені російські активи.

Крім того, за словами Порошенка, політика розширення Євросоюзу є найкращою політикою для Європи та ключем до миру, стабільності і безпеки назавжди.

«Ми повинні бути амбітними та заохочувати всі відповідні сторони, щоб зробити наш вступ можливим до наступних виборів у ЄС, 2029 року. Це дуже важка робота на наступні п’ять років», – наголосив Петро Порошенко. 

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