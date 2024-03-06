Порошенко на конгресі ЄНП закликав партнерів надати усю необхідну Україні зброю

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час виступу на Конгресі Європейської народної партії в Бухаресті закликав західних партнерів дати Україні всю зброю, яка їй потрібна для перемоги над Путіним, швидше, вчасно, без будь-яких обмежень.

«Нашим спільним посланням має бути те, що ми не віримо Путіну. Ми не боїмося Путіна і обов’язково переможемо. Україну треба підтримувати стільки, скільки потрібно для перемоги.

По-перше, безумовно, це військова допомога. Є три магічних слова. Перше – боєприпаси. Боєприпаси, вироблені в Європейському Союзі або доставлені зі всього світу. Друге – коаліція реактивних винищувачів для повернення контролю над повітряним простором України. Не тільки F-16, але й реактивних винищувачів європейського виробництва. І магічне слово номер три – це ракети великої дальності, включно з Taurus. Це не тільки заради кримського прориву. Це допомога українській армії знищити всі ворожі боєприпаси та допомогти нашим воїнам здобути спільну перемогу», – сказав Порошенко.

Він також зазначив, що вважає посилення санкційного режиму єдиним способом зупинити можливість Путіна фінансувати війну. Він закликав закрити лазівки, через які вдається їх обходити, а також передати Україні заморожені російські активи.

Крім того, за словами Порошенка, політика розширення Євросоюзу є найкращою політикою для Європи та ключем до миру, стабільності і безпеки назавжди.

«Ми повинні бути амбітними та заохочувати всі відповідні сторони, щоб зробити наш вступ можливим до наступних виборів у ЄС, 2029 року. Це дуже важка робота на наступні п’ять років», – наголосив Петро Порошенко.