Ігор Ліскі: «Без правильної ветеранської політики не буде ефективної мобілізації»

У цій війні ми маємо відрізнятися в підходах від Радянського Союзу, каже очільник наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group Ігор Ліскі, і вибудувати правильну ветеранську політику, бо це питання виживання нашої держави. 29 лютого Ліскі в зяв участь у дискусійній панелі «Країна ветеранів: можливості і виклики» в рамках спільного проєкту LB.ua та EFI Group «Нова країна» й окреслив бачення ветеранської політики з точки зору економіки й бізнесу.

Фото: Макс Требухов EFI Group Ігор Ліскі, очільник наглядової ради інвестиційної компанії

На думку Ліскі, на ветеранській політиці зав’язані всі сфери життя держави, зокрема й економіка.

«Без правильної ветеранської політики не буде ефективної мобілізації. Але крім того, без розв'язання ветеранського питання, без правильної ветеранської політики й економіка країни під великим питанням. По-перше, це мільйони людей. Якщо ми не зможемо їх включити в суспільство, в економічні відносини, це матиме погані наслідки», — каже голова наглядової ради EFI Group.

При цьому державна політика щодо ветеранів повинна мати кілька засад:

Підтримка ментального здоров’я

«Чи є якась політика держави з цього питання? Я чув багато ініціатив громадських організацій, іноземців, але де державна політика? Де системна державна політика з ментального здоров'я ветеранів?

Ми ж чули тут, що це люди, які вбивали, які відчувають себе іншими. У багатьох з них війна не закінчується. І вони починають воювати з українцями, зі своїми родинами, із самим собою, зі всім суспільством і можуть просто розірвати цю країну на шматки», — зазначає Ігор Ліскі й ще раз підкреслює, що держава повинна бути готова з усією повагою надати кому допомогу, кому — підтримку.

Відповідь на питання «Що потрібно ветерану?»

Коли людина розуміє, що держава усвідомлює та поділяє її цінності, вона відчуває свою важливість, особливість і повагу на рівні суспільства, відчуває, що це її країна, що вона недарма віддала своє здоров’я, а інколи й життя, вважає бізнесмен.

«Це і є про повагу. І це не про пільги. Не про гроші. Не про цифри законопроєктів. Це комплексна історія. Для когось це, можливо, діти, заради яких він пішов воювати, щоб вони мали доступ до хорошої освіти абощо. Чи житло. Чи збереження робочого місця. Для бізнесмена, який на війні два-три роки, він втратив усе: працівників, контакти, клієнтів. Як йому держава допоможе? Де програма дешевих кредитів? Де програма перенавчання?

Так, кладовище (йдеться про створення Національного військового меморіального кладовища в Гатному — Ред.) — це важливо. Але, вибачте, це так собі "мотивація" (для майбутніх воїнів). Вона однозначно не може бути єдиною. Починати треба зі справді важливих речей. Що мотивує, що драйвує, що дає людині гідність бути воїном Збройних сил України», — каже очільник наглядової ради EFI Group.

Інклюзивність

Завдання Міністерства ветеранів — включити людей, які повертаються, в українське суспільство, щоб воно стало ще більш стійким до проблем, які наростають, відзначає Ігор Ліскі. І тут плече може підставити бізнес, думає він.

Фото: Макс Требухов EFI Group Ігор Ліскі, очільник наглядової ради інвестиційної компанії

«За статистикою 2014–2021 років, понад 45 % людей, які повернулися з фронту, згодом змінювали поле і сферу своєї діяльності, і основною причиною називали те, що вони не задоволені тим, що робили раніше. Вони не відчувають своєї затребуваності в цій професії. Очевидно, тут повинна бути підтримка великим бізнесом держави саме в цьому аспекті. Чи є така підтримка і якою вона мала б бути?» — зауважив бізнесмен.

На його думку, до створення державної політики щодо ветеранів мають бути залучені всі: держава, бізнес, благодійні організації, місцева влада тощо.

«Справедлива ветеранська політика — це настільки важливе питання, що від його розв’язання залежить майбутнє країни, залежить наш виграш у війні й те, наскільки ефективними будемо ми після неї», — резюмував бізнесмен.