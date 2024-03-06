«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
Якщо не через суд, то через Конгрес: демократи готують закон про відсторонення Трампа від виборів
Якщо не через суд, то через Конгрес: демократи готують закон про відсторонення Трампа від виборів
Шведські бойові катери для Чорного моря
Шведські бойові катери для Чорного моря
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Вибухи в Керчі та Феодосії: ціллю міг бути ворожий патрульний катер (оновлено)
Вибухи в Керчі та Феодосії: ціллю міг бути ворожий патрульний катер (оновлено)
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
Чи потрібне нам Міністерство культури?
Чи потрібне нам Міністерство культури?
Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
ГоловнаПолітика

Байден заявив, що Трамп "потягне Америку назад"

Президент США "привітав" республіканця з успішним "супервівторком" градом критики. 

Байден заявив, що Трамп "потягне Америку назад"
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден виступив з різкою критикою Дональда Трампа після того, як обидва політики здобули впевнені перемоги на праймеріз та кокусах "супервівторка" і практично гарантували собі участь у листопадових виборах. Заяву господаря Білого дому цитує The Guardian.

Байден вважає, що результати голосувань у вівторок "лишають Америку з чітким вибором: чи ми будемо рухатися вперед чи дозволимо Трампу потягнути нас назад у хаос, розбіжності та темряву, які супроводжували його перебування на посаді президента".

"Якщо Трамп повернеться в Білий дім, весь прогрес опиниться під загрозою. Його мотивація - власна образа та бажання помсти, а не інтереси американського народу. Він хоче знищити демократію, викорчувати фундаментальні свободи і зрізати податки для найбагатших на мільярди доларів. Він зробить чи скаже що завгодно, аби опинитися при владі", - наполягає Байден. 

  • "Супервівторок" - день, коли попередні голосування відбуваються у 15 американських штатах. 
  • Успіх у більшості праймеріз цього дня практично гарантує для кандидата номінацію від партії на президентських виборах.
  • Джо Байден переміг в усіх штатах, де відбувалися голосування.
  • Дональд Трамп програв своїй суперниці Ніккі Гейлі лише в одному штаті - Вермонті. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies