Сирський і Умєров обговорили з главою Міноборони Норвегії потреби України в артилерії та ППО

Також обговорили розширення співпраці в оборонній промисловості.

Головнокомандувач ЗСУ та міністр оборони України Рустем Умєров обговорили важливі питання обороноздатності з з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом. Зокрема, йшлося про потреби в артилерії.

Про це повідомив Главком збройних сил України Олександр Сирський.

"Разом із Міністром оборони України Рустемом Умєровим провів телефонну розмову з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом.

Говорили про ситуацію на фронті та нагальні потреби України, зокрема в артилерії та ППО", — ідеться у повідомленні.

Також співрозмовники обговорили розширення співпраці в оборонній промисловості.

"Дякую Норвегії за всебічну підтримку України та її Збройних Сил", — додав Сирський.