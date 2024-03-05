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Сирський і Умєров обговорили з главою Міноборони Норвегії потреби України в артилерії та ППО

Також обговорили розширення співпраці в оборонній промисловості.

Сирський і Умєров обговорили з главою Міноборони Норвегії потреби України в артилерії та ППО
Олександр Сирський і Рустем Умєров
Фото: Пресслужба Міноборони України

Головнокомандувач ЗСУ та міністр оборони України Рустем Умєров обговорили важливі питання обороноздатності з  з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом. Зокрема, йшлося про потреби в артилерії. 

Про це повідомив Главком збройних сил України Олександр Сирський.

"Разом із Міністром оборони України Рустемом Умєровим провів телефонну розмову з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом.

Говорили про ситуацію на фронті та нагальні потреби України, зокрема в артилерії та ППО",  — ідеться у повідомленні.

Також співрозмовники обговорили розширення співпраці в оборонній промисловості.

"Дякую Норвегії за всебічну підтримку України та її Збройних Сил",  — додав Сирський.

  • Наприкінці лютого Україна почала переговори з Норвегією про підписання двосторонньої безпекової угоди.
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