Сирський і Умєров обговорили з главою Міноборони Норвегії потреби України в артилерії та ППО

Головнокомандувач ЗСУ та міністр оборони України Рустем Умєров обговорили важливі питання обороноздатності з з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом. Зокрема, йшлося про потреби в артилерії.
Про це повідомив Главком збройних сил України Олександр Сирський.
"Разом із Міністром оборони України Рустемом Умєровим провів телефонну розмову з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом.
Говорили про ситуацію на фронті та нагальні потреби України, зокрема в артилерії та ППО", — ідеться у повідомленні.
Також співрозмовники обговорили розширення співпраці в оборонній промисловості.
"Дякую Норвегії за всебічну підтримку України та її Збройних Сил", — додав Сирський.
- Наприкінці лютого Україна почала переговори з Норвегією про підписання двосторонньої безпекової угоди.