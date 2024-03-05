Що подивитися: 7 серіалів березня
Що подивитися: 7 серіалів березня
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Шведські бойові катери для Чорного моря
Шведські бойові катери для Чорного моря
Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
ГоловнаПолітика
Спецтема
Нова Країна

Сергій Позняк: «Ми матимемо 300 тисяч ветеранів-підприємців. Гріх не скористатися таким людським капіталом»

Ветеранська політика для держави — питання національної безпеки, заявив під час дискусії «Країна ветеранів: можливості і виклики» в рамках спільного проєкту LB.ua та EFI Group «Нова країна» засновник компаній Cronvest, голова Асоціації підприємців-ветеранів, сержант НГУ Сергій Позняк. З огляду на нинішній контекст великої війни і кількість людей з бойовим досвідом, уже не ветеранів потрібно інтегрувати в суспільство, а суспільство у ветеранів, вважає він.

Публікуємо розгорнутий виступ Сергія Позняка.

Сергій Позняк, засновник компаній <i>FinStream</i> і <i>Cronvest</i>, голова Асоціації підприємців-ветеранів, сержант НГУ
Фото: Макс Требухов
Сергій Позняк, засновник компаній FinStream і Cronvest, голова Асоціації підприємців-ветеранів, сержант НГУ

«Від того, як ефективно буде вирішуватися ветеранське питання, залежить, як проходитиме мобілізація, — вважає голова Асоціації підприємців-ветеранів. — Ті люди, які повертаються з війни і які воюють, дивляться, як поводяться з ветеранами, яке в них майбутнє, які перспективи і підтримка. Тому всі ми сподіваємося, що так, як раніше працювало відомство (Міністерство у справах ветеранів. — Ред.), воно працювати не буде. А працюватиме набагато краще. Бо ми маємо справу з питанням утримання нашого суверенітету. Якщо не буде вирішене ветеранське питання, ми втратимо суверенітет. Ми не зможемо виграти війну».

При цьому Сергій Позняк зачитав висновки Рахункової палати про діяльність Мінвету: «Учасники антитерористичної операції та особи, які здійснювали заходи з забезпечення національної безпеки і оборони з відсічі та стриманням збройної агресії РФ, позбавленні своєчасного і достовірного інформування про зміст послуг і порядок їх одержання. І це ключова проблема, коли безпосередньо громадяни, які потребують і мають право за законом на отримання такого роду послуг, про це навіть не проінформовані». Він відзначив, що з моменту звільнення Юлії Лапутіної та призначення тимчасовим виконувачем обов’язків Олександра Порхуна з ветеранами нарешті комунікують. Але робити це треба і з суспільством, каже сержант НГУ, — щоб доносити до людей, «що ветеран — це не скорботна постать, а героїчна; що їх не треба боятися».

«Я залучаю кошти у ветеранські бізнеси, у нас є різні фінансові інструменти, облігації, веду перемовини з бізнесменами. Переважно вони уважно слухають і ввічливо кажуть: “Серього, нам ці, хто вже повернувся, які не захищають, які ноги й руки відкинули по посадках, не цікаві. Ми донатимо тим, які можуть захищати наші інтереси. Цим — так, а іншим — ні”», — розповів Позняк. Тому, каже він, комунікація про ставлення до тих, хто повернувся, є дуже важливою. 

Особливо в контексті того, що сьогодні, на думку бізнесмена, окреслюється новий суспільний договір. 

«Суспільний договір у нас простий. Солдат, який повернувся з війни, свою роботу перед суспільством виконав. Він убивав людей, його вбивали. Він підривався, його в госпіталях різали, пиляли. Я знаю, що це таке. Тепер суспільство має перед солдатом виконати свою роботу. Воно повинно повернути його в те місце, де він був.

Узяли його слюсарем, підприємцем чи ще кимсь, він повинен прийти на те місце, повернутися. Це головне. Чи вирішиться це пільгами — питання. Можливо, частково так. Але головне, щоб людина знову стала частиною суспільства. Це дуже складно насправді. Але робота повинна відбуватися над цим», — зауважив чинний сержант НГУ, який і сам ветеран АТО/ООС. 

Чи виконується цей суспільний договір сьогодні, Позняк запропонував простежити на прикладі кількості паркувальних місць для людей з інвалідністю. Або за ставленням до ветеранів як до фахівців.

Фото: Макс Требухов

«Коли я був на панелі міжнародних фінансів, утік із госпіталю, у формі, тоді ще не мав протеза, просто без ноги, на милицях. Сиджу. А там представники USAID, різні керівники (з фінансового сектору. — Ред.). Розповідають про фінанси. Доходить мікрофон до одного, не буду називати прізвища, і він каже: "Мені аж незручно, що в нас такі освічені військові". Такий стереотип. До мене доходить мікрофон, і я кажу: "Звичайно, ви ж звикли, що військові повинні бути тупі, у брудному пікселі, канючити землю".

Так само була розмова з одним законотворцем. Я запитав, чому в робочій групі, що працює над законопроєктом про ветеранів, немає жодного учасника бойових дій. На що отримав відповідь, що закони повинні писати не ветерани, а юристи», — розповів засновник компаній FinStream і Cronvest.

Попри це, додав він, є певні зрушення в ролі ветеранської бізнес-спільноти у створенні порядку денного держави. Робота над цим, розповів Сергій Позняк, була дуже важка. Але підписали декларацію про поглиблення співпраці між державою та підприємцями, щоб покращити бізнес-клімат в Україні (26 лютого. — Ред.), яка, зокрема, унеможливлює неправомірний тиск силовиків на бізнес.

«Причому активною стороною в залученні ветеранської бізнес-спільноти були уряд і Президент, за що я сильно вдячний. Це показує, що поступово ситуація змінюється. Реально змінюється. Ця декларація може стати основою створення цього суспільного договору. Суспільний договір — це ж не папірець, а взаємовідносини, які створюються органічним, природним способом у суспільстві між певними його групами, певними його верствами. А спільне обговорення, як ця наша дискусія, — речі, які сприяють створенню цих взаємовідносин і природного суспільного договору. Як каже Юра (Гудименко. — Ред.), портрет ветерана-підприємця сильно змінився. Відомі бізнеси, великі бізнеси воюють. Ми знаємо цифри. Український ветеранський фонд проводив дослідження і знову його рефрешнув.

13 % чинних військовослужбовців — підприємці. Ми матимемо 300 тисяч ветеранів-підприємців. Якщо вони створять хоча б по одному робочому місцю, пам'ятаєте, у нас була мрія про 500 тисяч робочих місць, ми враз її вирішимо. Тому роль ветеранського підприємства в економіці незаперечна. Вона явна. Очевидна. І гріх не скористатися таким людським капіталом, як ветерани — продуктивним, сильним, енергійним», — відзначив Сергій Позняк.

Сергій Позняк, засновник компаній <i>FinStream</i> і <i>Cronvest</i>, голова Асоціації підприємців-ветеранів, сержант НГУ
Фото: Макс Требухов
Сергій Позняк, засновник компаній FinStream і Cronvest, голова Асоціації підприємців-ветеранів, сержант НГУ

Крім того, вважає він, підприємництво — це той шлях, який дозволить людям повернутися знову в суспільство. «Бо бізнес — це сублімація війни, дуже потужний інструмент. Іншого такого, щоб реінтегрувати ветеранів у суспільство, немає”, — резюмував голова Асоціації підприємців-ветеранів і сержант НГУ.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випускова редакторка
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies