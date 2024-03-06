Байден виграв кокуси в Айові

У Сполучених Штатах настав час "супервівторка" - одразу у 15 штатах проходять праймеріз та кокуси, на яких республіканці та демократи визначаються з кандидатами на посаду президента. Саме цей день вважається вирішальним у боротьбі за номінації.

Як повідомляє The Guardian, перші результати отримали в Айові, де кокус Демократичної партії відбувався у режимі голосування поштою.

Сюрпризів не сталося: з величезним відривом виборці підтримали чинного президента Джо Байдена, який отримав понад 11 тисяч голосів. Його суперник Дін Філліпс набрав менше 400.

Голосування у деяких штатах відбувається на тлі рекордно низьких явок. Зокрема в Каліфорнії місцеві чиновники б'ють на сполох: лише 14% виборців, за попередніми опитуваннями, висловили бажання брати участь у праймеріз. Політологи вважають, що виборча "апатія" більш вигідна республіканцям.