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Ізраїль відкликав постпреда з ООН і звинуватив Гутерриша в ігноруванні доповіді про звірства бойовиків ХАМАС

Прессекретар генсека ООН відкинув ці звинувачення.

Ізраїль відкликав постпреда з ООН і звинуватив Гутерриша в ігноруванні доповіді про звірства бойовиків ХАМАС
Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан
Фото: Shahar Azran

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац повідомив, що країна відкликала свого постійного представника в Організації Об'єднаних Націй Гілада Ердана "для негайних консультацій", повідомляє DW. 

Водночас Кац звинуватив генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша у спробі проігнорувати представлену раніше того ж дня всесвітньою організацією доповідь про безліч актів сексуального насильства, скоєних бойовиками ХАМАС під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

"Остання доповідь ООН докладно описує звірства ХАМАСу, скоєні 7 жовтня, включаючи масові вбивства, зґвалтування та інші систематичні сексуальні злочини. Однак голова (генсек ООН, – ред.) мовчить. Настав час діяти, Антоніу Гутерріш. ХАМАС має бути визнаний у всьому світі терористичною організацією, а країни, що його підтримують, мають бути названі спонсорами тероризму", – написав Кац у соцмережі X.

Сам Гілад Ердан із цього приводу заявив, що ООН знадобилося п'ять місяців, щоб нарешті визнати скоєння шокуючих злочинів на сексуальному ґрунті під час атаки ХАМАС. 

“Тепер, коли з'явилася доповідь про сексуальні злодіяння та сексуальне насильство, яких зазнають наші заручники в секторі Газа, ганебна мовчанка ООН, яка не проводить жодного обговорення з цього питання, волає до небес", – заявив Ердан.

Тим часом прессекретар генсека ООН Стефан Дюжаррик відкинув звинувачення на адресу свого шефа в тому, що той нібито намагається проігнорувати доповідь. За його словами, Гутерріш, навпаки, "цілком підтримував" роботу над складанням цього документа, яка велася під керівництвом Прамили Паттен, спеціального представника ООН з питання сексуального насильства в умовах конфлікту. Дюжаррик також звернув увагу на той факт, що доповідь у результаті була оприлюднена.

Паттен презентувала доповідь 4 березня. У ній йдеться, що є "однозначна та переконлива інформація про те, що стосовно заручників (захоплених бойовиками ХАМАС, – ред.) було скоєно сексуальне насильство, включно зґвалтування, сексуальні тортури, жорстоке, нелюдське та принижуюче гідність". У документі також наголошується, що зараз терористи можуть продовжувати чинити подібне із заручниками.

При цьому автори доповіді відхилили деякі висунуті стосовно бойовиків ХАМАС звинувачення у зґвалтуваннях, вважаючи їх "необґрунтованими".

Інформація для доповіді збиралася співробітниками ООН в Ізраїлі у першій половині лютого.

  • На початку березня Ізраїль та ХАМАС не змогли домовитися про звільнення заручників. 
  • Нещодавно віцепрезидентка США звинуватила Ізраїль в недостатності зусиль для покращення гуманітарної ситуації в Газі. Камала Гарріс вважає, що ізраїльський уряд повинен робити більше – і "жодних виправдань".
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