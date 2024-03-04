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Віцепрезидентка США звинуватила Ізраїль в недостатності зусиль для покращення гуманітарної ситуації в Газі

Камала Гарріс вважає, що ізраїльський уряд повинен робити більше – і "жодних виправдань".

Віцепрезидентка США звинуватила Ізраїль в недостатності зусиль для покращення гуманітарної ситуації в Газі
Камала Гарріс (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Віцепрезидентка США Камала Гарріс прямо звинуватила Ізраїль у тому, що він докладає недостатньо зусиль для полегшення гуманітарної катастрофи у смузі Гази. Вона закликала до негайного припинення вогню та окремо звернулася до ХАМАС із закликом піти на угоду і звільнити всіх заручників в обмін на шеститижневе припинення бойових дій, пише The Guardian.

Заява Гарріс пролунала на тлі дедалі сильнішого тиску на адміністрацію президента Джо Байдена задля "приборкання" близького американського союзника – Ізраїлю. Її слова є найбільш жорстким докором Ізраїлю з боку американських високопосадовців.

"Люди в Газі голодують. Умови нелюдські, і наша людяність змушує нас діяти", – сказала віцепрезидентка під час заходу на 59 річницю Кривавої неділі в Алабамі.

Гарріс додала, що уряд Ізраїлю повинен зробити більше для збільшення кількості гуманітарної допомоги.

"Жодних виправдань", – підкреслила вона.

Гарріс сказала, що Ізраїль повинен відкрити нові пункти пропуску, не вводити "непотрібних обмежень" на доставку допомоги, захистити гуманітарний персонал і конвої від нападів та працювати над відновленням базових послуг і сприянням порядку, щоб "більше їжі, води та палива могли дістатися до тих, хто їх потребує в країні".

У понеділок віцепрезидентка повинна зустрітися в Білому домі з ізраїльським членом військового кабінету Бенні Ганцом, де вона, як очікується, виступить з таким же прямим посланням.

  • Учора делегація ХАМАСу приїхала до Каїра на раунд переговорів щодо припинення вогню. Ізраїль свою делегацію вирішив не відправляти. Ізраїльська газета писала, що угоди досягти не вдалося – нібито через те, що у ХАМАС відмовивилися надати список живих заручників та не уточнили, скільки заручників в обмін на кожного заручника має віддати Ізраїль.
  • До того Ізраїль фактично схвалив рамки угоди про припинення вогню.
  • Міжнародні посередники працювали тижнями, щоб досягти угоди про призупинення бойових дій перед початком священного для мусульман місяця Рамадан. Угода, ймовірно, дозволить надати допомогу сотням тисяч палестинців у Газі, які перебувають під загрозою голоду.
  • Ситуація загострилися ще більше, коли підконтрольне ХАМАС міністерство охорони здоров'я Палестини заявило про загибель понад 100 палестинців, які зібралися біля машин з гуманітарною допомогою. ХАМАС звинувачує Ізраїль у відкритті вогню, однак ізраїльські військові заперечують, що стріляли по натовпу людей. За їхньою версією, більшість жертв загинули через те, що їх збили вантажівки, а вогонь вони відкривали лише по людях, які, на їхній погляд, становили загрозу для блокпосту.
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