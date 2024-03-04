Віцепрезидентка США звинуватила Ізраїль в недостатності зусиль для покращення гуманітарної ситуації в Газі

Камала Гарріс вважає, що ізраїльський уряд повинен робити більше – і "жодних виправдань".

Віцепрезидентка США Камала Гарріс прямо звинуватила Ізраїль у тому, що він докладає недостатньо зусиль для полегшення гуманітарної катастрофи у смузі Гази. Вона закликала до негайного припинення вогню та окремо звернулася до ХАМАС із закликом піти на угоду і звільнити всіх заручників в обмін на шеститижневе припинення бойових дій, пише The Guardian.

Заява Гарріс пролунала на тлі дедалі сильнішого тиску на адміністрацію президента Джо Байдена задля "приборкання" близького американського союзника – Ізраїлю. Її слова є найбільш жорстким докором Ізраїлю з боку американських високопосадовців.

"Люди в Газі голодують. Умови нелюдські, і наша людяність змушує нас діяти", – сказала віцепрезидентка під час заходу на 59 річницю Кривавої неділі в Алабамі.

Гарріс додала, що уряд Ізраїлю повинен зробити більше для збільшення кількості гуманітарної допомоги.

"Жодних виправдань", – підкреслила вона.

Гарріс сказала, що Ізраїль повинен відкрити нові пункти пропуску, не вводити "непотрібних обмежень" на доставку допомоги, захистити гуманітарний персонал і конвої від нападів та працювати над відновленням базових послуг і сприянням порядку, щоб "більше їжі, води та палива могли дістатися до тих, хто їх потребує в країні".

У понеділок віцепрезидентка повинна зустрітися в Білому домі з ізраїльським членом військового кабінету Бенні Ганцом, де вона, як очікується, виступить з таким же прямим посланням.