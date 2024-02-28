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ООН: чверть Гази – за крок від голоду

Найгірша ситуація – на півночі, де велика кількість території перетворилася на руїни.

ООН: чверть Гази – за крок від голоду
Фото: EPA/UPG

Чверть населення смуги Гази опинилася за крок від голодної смерті, вважають в Організації Об'єднаних Націй. Особливо погана ситуація на півночі, де гуманітарні вантажі є дефіцитом, а велика кількість території перетворилася на руїни, пише Euronews.

Координатор ООН з гуманітарних питань Рамеш Рамасінгем заявив Раді Безпеки ООН у вівторок, що є "всі шанси" на погіршення ситуації. За його словами, кожна шоста дитина у віці до двох років на півночі Гази страждає від "гострого недоїдання та виснаження".

Про загрозу голоду попередив і заступник виконавчого директора Всесвітньої продовольчої програми Карло Скау. Він каже, що Газа переживає найгірший рівень дитячого недоїдання з-поміж усіх країн світу.

"Якщо нічого не зміниться, голод неминучий", – попередив він.

Деякі вантажі з гуманітарною допомогою зазнають обстрілів та розбійницьких нападів, тож допомога так і не дістається адресатів. На півночі ж Гази її доставка взагалі є рідкістю.

Заступник посла Ізраїлю в ООН Бретт Міллер заявив Раді ООН, що, борючись з ХАМАС, він робить "все можливе, щоб подбати про цивільних осіб" і працює над забезпеченням надходження міжнародної гуманітарної допомоги.

  • Війна між Ізраїлем та ХАМАС триває з 7 жовтня, відколи терористи атакували ізраїльську територію та взяли сотні людей в заручники. Ізраїль почав наступ на смугу Гази, метою якого є ліквідація терористів. Однак від невибіркових ударів страждають і мільйони цивільних людей.
  • За час війни сторонам вдалося обміняти частину заручників та встановити тижневе перемир'я, однак бойові дії відновилися, в чому Ізраїль і ХАМАС звинуватили один одного.
  • Тепер Ізраїль встановив ХАМАСу дедлайн для звільнення заручників – до 10 березня – інакше погрожує почати наступ на район Рафах на сході смуги, біля кордону з Єгиптом. 
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