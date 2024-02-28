ООН: чверть Гази – за крок від голоду

Найгірша ситуація – на півночі, де велика кількість території перетворилася на руїни.

Чверть населення смуги Гази опинилася за крок від голодної смерті, вважають в Організації Об'єднаних Націй. Особливо погана ситуація на півночі, де гуманітарні вантажі є дефіцитом, а велика кількість території перетворилася на руїни, пише Euronews.

Координатор ООН з гуманітарних питань Рамеш Рамасінгем заявив Раді Безпеки ООН у вівторок, що є "всі шанси" на погіршення ситуації. За його словами, кожна шоста дитина у віці до двох років на півночі Гази страждає від "гострого недоїдання та виснаження".

Про загрозу голоду попередив і заступник виконавчого директора Всесвітньої продовольчої програми Карло Скау. Він каже, що Газа переживає найгірший рівень дитячого недоїдання з-поміж усіх країн світу.

"Якщо нічого не зміниться, голод неминучий", – попередив він.

Деякі вантажі з гуманітарною допомогою зазнають обстрілів та розбійницьких нападів, тож допомога так і не дістається адресатів. На півночі ж Гази її доставка взагалі є рідкістю.

Заступник посла Ізраїлю в ООН Бретт Міллер заявив Раді ООН, що, борючись з ХАМАС, він робить "все можливе, щоб подбати про цивільних осіб" і працює над забезпеченням надходження міжнародної гуманітарної допомоги.