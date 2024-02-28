Орбан каже, що Угорщина не хоче мати спільного кордону з Росією: є погані спогади

І хоча лідери країн Вишеградської четвірки не приховують наявність розбіжностей щодо війни в Україні, вісім вони згодні, що російський напад є порушенням міжнародного права.

Лідери країн Вишеградської групи мають консенсус у тому, що напад Росії на Україну є грубим порушенням міжнародного права, і що українцям потрібно допомогти. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав, що в інтересах Угорщини і в найважливішому питанні національної безпеки – не мати спільного кордону з Росією, бо в угорців про це "погані спогади", лише telex.

Після зустрічі з лідерами Чехії, Словаччини й Польщі Орбан заявив, що, на його думку, ні Україна, ні Росія перемогти в війні не зможуть. Угорський прем'єр виступив за мирні перемовини "якомога швидше".

Він також вважає, що зараз тему воєнних злочинів піднімати не треба, аж поки війна не закінчиться.

Зустріч Вишеградської четвірки відбулася 27 лютого в Празі, і думки її учасників щодо війни в Україні розійшлися. Через існуючі лінії розломів прем’єр-міністрів також запитали, чи існує зараз таке поняття, як V4 чи точніше V2+2 (Чехія та Польща і Угорщина та Словаччина). За словами чеського прем'єра Петра Фіали, говорити про 2+2 країни було б спрощенням, але вони ніколи не приховували, що є розбіжності в поглядах. Він сказав, що ситуація час від часу змінюється, тому іноді можна навіть говорити про V3+1 і V4+0.

Основна розбіжність у поглядах країн полягає в питанні підтримки України. Орбан, як відомо, блокував надання Україні 50 млрд євро від ЄС і загалом несхвально ставиться до інтеграції України в євроатлантичну спільноту. Фіцо, що нещодавно повернувся до влади, поки що не насмілюється до блокування на рівні ЄС, але вже говорив, що не підтримує приєднання України до НАТО.

Спільного кордону з Росією угорці не мають: їхня країна межує з Україною, Словаччиною, Сербією, Румунією, Австрією і Хорватією. В 1956 році, під час Угорської революції, що проходила під антикомуністичними гаслами, СРСР відправив в Угорщину свою армію на танках і жорстоко придушив там повстання.

Центральне статистичне управління Угорщини повідомляло, що в боях із радянськими окупантами загинули 2652 людини, ще 19 226 були поранені, пише Радіо Свобода.

Фото: Shutterstock, Radip Free Europe Будапешт після вторгнення російських танків

Після придушення революції з Угорщини виїхали 200 000 біженців.