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Фрегат ВМС Німеччини відбив атаку хуситів у Червоному морі

Фрегат атакували двома дронами.

Фрегат ВМС Німеччини відбив атаку хуситів у Червоному морі
Фрегат ВМС Німеччини "Гессен"
Фото: Вікіпедія

Німецький фрегат “Гессен” відбив атаку хуситів у Червоному морі. По ньому було запущено 2 дрони, один за одним, протягом 20 хвилин.

Про це розповів речник Міноборони ФРН Міхаель Штемпфле, повідомляє Укрінформ.

“Обидва були визначені радарами та успішно збиті”, - сказав Штемпфле.

Він також уточнив, що було використано два різних види зброї.

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  • Євросоюз планує місію із забезпечення безпеки морського сполучення в Червоному морі від нападів хуситів. У рамках місії Німеччина відправляє свій фрегат "Гессен" у Червоне море.
  • Бундестаг погодив застосування Бундесверу для участі у спільній операції Євросоюзу з протидії тероризму у Червоному морі. Німеччина зможе спрямувати у регіон 700 військових разом з кораблями, зокрема, фрегатом "Гессен", який вже вирушив у напрямку Суецького каналу. 

  • CША та союзники завдали понад 60 ударів по об'єктах хуситів у Ємені у відповідь на атаки на торгові судна у Червоному морі. Однією з головних цілей були аеропорти, а також об'єкти військової інфраструктури хуситів. 

  • Уряди США, Канади, Великобританії, Німеччини, Бахрейну, Австралії, Нової Зеландії, Данії, Нідерландів та Південної Кореї опублікували спільну заяву, в якій наголосили, що удари завдаються у відповідь на атаки хуситів на цивільні судна, "відповідно до невід'ємного права на індивідуальну та колективну самооборону, згідно зі Статутом ООН".

  • Росія заявила, що скликає Радбез ООН через удари по Ємену.

  • Хусити є одним з кількох угруповань в об’єднаній з Іраном "Осі опору", які атакували ізраїльські та американські цілі після того, як їхній палестинський союзник ХАМАС напав на Ізраїль. 

  • США і Велика Британія відбили атаку хуситів у Червоному морі. Бойовики вчинили напад на кораблі з використанням ударних БпЛА і ракет. Центральне командування збройних сил США (Centcom) заявило, що "комплексна атака", здійснена хуситами, включала безпілотники з бомбами, протикорабельні крилаті ракети та одну протикорабельну балістичну ракету.

  • У грудні єменські хусити вразили снарядом німецьке вантажне судно, яке йшло під прапором Ліберії. Екіпаж не постраждав. Раніше єменські хусити вдарили ракетою по норвезькому танкеру у Червоному морі. Есмінець ВМС США надав постраждалому кораблю допомогу. Атака хуситів спричинила пожежу на танкері, але жертв немає.

  • На початку грудня у Червоному морі есмінець США збив дрони, випущені хуситами з Ємену. Американський військовий корабель допоміг комерційним суднам, який потрапили під атаку.

  • На тлі нападів хуситів на судна в Червоному морі США і ще дев'ять країн оголосили про початок операції з протидії атакам. Хусити все рівно обіцяли продовжувати напади та стали погрожувати обстрілами суден США та їхніх союзників. 

  • Радбез ООН вимагає від хуситів припинити напади у Червоному морі.
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