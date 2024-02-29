Фрегат ВМС Німеччини відбив атаку хуситів у Червоному морі

Німецький фрегат “Гессен” відбив атаку хуситів у Червоному морі. По ньому було запущено 2 дрони, один за одним, протягом 20 хвилин.

Про це розповів речник Міноборони ФРН Міхаель Штемпфле, повідомляє Укрінформ.

“Обидва були визначені радарами та успішно збиті”, - сказав Штемпфле.

Він також уточнив, що було використано два різних види зброї.

Євросоюз планує місію із забезпечення безпеки морського сполучення в Червоному морі від нападів хуситів. У рамках місії Німеччина відправляє свій фрегат "Гессен" у Червоне море.

Бундестаг погодив застосування Бундесверу для участі у спільній операції Євросоюзу з протидії тероризму у Червоному морі. Німеччина зможе спрямувати у регіон 700 військових разом з кораблями, зокрема, фрегатом "Гессен", який вже вирушив у напрямку Суецького каналу.

CША та союзники завдали понад 60 ударів по об'єктах хуситів у Ємені у відповідь на атаки на торгові судна у Червоному морі. Однією з головних цілей були аеропорти, а також об'єкти військової інфраструктури хуситів.

Уряди США, Канади, Великобританії, Німеччини, Бахрейну, Австралії, Нової Зеландії, Данії, Нідерландів та Південної Кореї опублікували спільну заяву, в якій наголосили, що удари завдаються у відповідь на атаки хуситів на цивільні судна, "відповідно до невід'ємного права на індивідуальну та колективну самооборону, згідно зі Статутом ООН".

Росія заявила, що скликає Радбез ООН через удари по Ємену.

Хусити є одним з кількох угруповань в об’єднаній з Іраном "Осі опору", які атакували ізраїльські та американські цілі після того, як їхній палестинський союзник ХАМАС напав на Ізраїль.

США і Велика Британія відбили атаку хуситів у Червоному морі. Бойовики вчинили напад на кораблі з використанням ударних БпЛА і ракет. Центральне командування збройних сил США (Centcom) заявило, що "комплексна атака", здійснена хуситами, включала безпілотники з бомбами, протикорабельні крилаті ракети та одну протикорабельну балістичну ракету.

У грудні єменські хусити вразили снарядом німецьке вантажне судно, яке йшло під прапором Ліберії. Екіпаж не постраждав. Раніше єменські хусити вдарили ракетою по норвезькому танкеру у Червоному морі. Есмінець ВМС США надав постраждалому кораблю допомогу. Атака хуситів спричинила пожежу на танкері, але жертв немає.

На початку грудня у Червоному морі есмінець США збив дрони, випущені хуситами з Ємену. Американський військовий корабель допоміг комерційним суднам, який потрапили під атаку.

На тлі нападів хуситів на судна в Червоному морі США і ще дев'ять країн оголосили про початок операції з протидії атакам. Хусити все рівно обіцяли продовжувати напади та стали погрожувати обстрілами суден США та їхніх союзників.

Радбез ООН вимагає від хуситів припинити напади у Червоному морі.