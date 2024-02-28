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Бельгія профінансує передання Україні 800 тисяч снарядів для ЗСУ

Додаткові боєприпаси надійдуть найближчими тижнями.

Бельгія профінансує передання Україні 800 тисяч снарядів для ЗСУ
Бельгійський прем'єр Александр де Кроо
Фото: EPA/UPG

Бельгія на 200 млн євро профінансує чеську ініціативу із закупівлі 800 тис. снарядів для України за межами Європи для надання більшої підтримки українській армії. Про це повідомив бельгійський прем'єр Александер де Кроо.

"Ми ніколи не зможемо зрівнятися з тими жертвами, які Україна несе щодня. Але ми можемо дати президенту Зеленському те, що він просив - більше боєприпасів, щоб дати відсіч російському агресору. Бельгія профінансує чеську ініціативу на 200 мільйонів євро. Додаткові боєприпаси надійдуть найближчими тижнями", - написав він у соціальній мережі Х.

  • Раніше глава уряду Чехії Петр Фіала повідомив, що 15 європейських країн підтримують чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів для України за межами Європи.
  • На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що країна знайшла для України 800 тисяч снарядів, але потребує фінансування.
  • 26 лютого, на спільній пресконференції з прем'єром Болгарії, президент Володимир Зеленський заявив, що Україні було надано лише 30% від обіцяного Євросоюзом мільйона снарядів.
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