Будапешт завершить процес ратифікації Швеції у НАТО протягом двох тижнів, − Bloomberg

Шведські солдати в режимі посиленого патрулювання на бронетехніці поблизу Вісбю, Готланда, Швеція, 16 січня 2022 року

Процес ратифікації членства Швеції у військовому блоці НАТО, ймовірно, буде завершено протягом наступних двох тижнів.

Про це пише Bloomberg.

Це пов’язано з тим, що новообраний президент Угорщини офіційно вступить на посаду лише 5 березня. Саме він має підписати документ про ратифікацію. Точна дата наразі не відома. Цього тижня угорські законодавці обрали голову Конституційного суду країни Тамаша Шуйока наступним президентом країни після того, як Катаріна Новак подала у відставку унаслідок скандалу із помилуванням чоловіка причетного до справи про педофілію.

Церемонія приєднання Стокгольму спочатку була запланована у штаб-квартирі військового альянсу в Брюсселі на цю п’ятницю.

Після того, як Угорщина підпише ратифікаційний документ, остаточні документи передадуть на зберігання в Державний департамент США. Лише після цього Швеція зможе стати членом блоку.