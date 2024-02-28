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Будапешт завершить процес ратифікації Швеції у НАТО протягом двох тижнів, − Bloomberg

Документ про ратифікацію має ще підписати президент Угорщини.

Будапешт завершить процес ратифікації Швеції у НАТО протягом двох тижнів, − Bloomberg
Шведські солдати в режимі посиленого патрулювання на бронетехніці поблизу Вісбю, Готланда, Швеція, 16 січня 2022 року
Фото: EPA/UPG

Процес ратифікації членства Швеції у військовому блоці НАТО, ймовірно, буде завершено протягом наступних двох тижнів.

Про це пише Bloomberg

Це пов’язано з тим, що новообраний президент Угорщини офіційно вступить на посаду лише 5 березня. Саме він має підписати документ про ратифікацію. Точна дата наразі не відома. Цього тижня угорські законодавці обрали голову Конституційного суду країни Тамаша Шуйока наступним президентом країни після того, як Катаріна Новак подала у відставку унаслідок скандалу із помилуванням чоловіка причетного до справи про педофілію. 

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Церемонія приєднання Стокгольму спочатку була запланована у штаб-квартирі військового альянсу в Брюсселі на цю п’ятницю.

Після того, як Угорщина підпише ратифікаційний документ, остаточні документи передадуть на зберігання в Державний департамент США. Лише після цього Швеція зможе стати членом блоку.

  • Раніше цього тижня парламент Угорщини схвалив приєднання Швеції до Організації Північноатлантичного договору − через 21 місяць після того, як скандинавська країна подала заявку на членство разом із Фінляндією у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Гельсінкі приєдналися до НАТО у квітні.
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