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В Албанії стартував саміт "Україна – Південно-Східна Європа" за участі Зеленського

Дводенний захід має на меті дати можливість лідерам Західних Балкан і Південно-Східної Європи обговорити, як вони можуть працювати разом і підтримувати Україну.

В Албанії стартував саміт "Україна – Південно-Східна Європа" за участі Зеленського

В Албанії стартував саміт "Україна – Південно-Східна Європа", участь в якому бере Володимир Зеленський. Він разом із албанським прем'єром Еді Рамою зустрічає інших лідерів країн.

Участь у заході мають взяти 13 країн і керівництво Євросоюзу. Зокрема, на саміт прибув сербський президент Александар Вучич, який нещодавно називав росіян братнім народом і обіцяв старатися не впроваджувати проти них санкції.

"У другу річницю російської агресії проти України 28 і 29 лютого Албанія приймає саміт «Україна – Південно-Східна Європа», який дасть можливість лідерам Західних Балкан і Південно-Східної Європи обговорити, як вони можуть працювати разом і підтримувати Україну, а також сприяти безпеці та стабільності нашого регіону та Європи", – йдеться на сайті албанського уряду.