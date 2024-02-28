В Албанії стартував саміт "Україна – Південно-Східна Європа", участь в якому бере Володимир Зеленський. Він разом із албанським прем'єром Еді Рамою зустрічає інших лідерів країн.

Участь у заході мають взяти 13 країн і керівництво Євросоюзу. Зокрема, на саміт прибув сербський президент Александар Вучич, який нещодавно називав росіян братнім народом і обіцяв старатися не впроваджувати проти них санкції.

"У другу річницю російської агресії проти України 28 і 29 лютого Албанія приймає саміт «Україна – Південно-Східна Європа», який дасть можливість лідерам Західних Балкан і Південно-Східної Європи обговорити, як вони можуть працювати разом і підтримувати Україну, а також сприяти безпеці та стабільності нашого регіону та Європи", – йдеться на сайті албанського уряду.