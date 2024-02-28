У Франції викрали сумку з планами безпеки на Олімпійські ігри

Курйозна та резонансна крадіжка сталася у Франції: зі звичайної сумки викрали комп'ютер та USB-носії, на яких були секретні плани щодо заходів безпеки під час Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Як розповідає The Guardian, інженер з мерії Парижа зберігав плани муніципальної поліції на час проведення в столиці Франції головних спортивних змагань чотириріччя на простому ноутбуці та двох "флешках". Їх він поклав до сумки перед тим, як сісти у потяг. Сумку нерозважливий працівник мерії розмістив на багажній полиці над сидінням.

Оскільки потяг спізнювався, інженер вирішив здійснити пересадку, під час якої і виявив, що носії надсекретної інформації кудись зникли. Нині справою займаються правоохоронці.

Олімпійські ігри в Парижі мають відбутися з 26 липня по 11 серпня. Влада Парижа заявляла про намір задіяти майже 40 тисяч осіб для забезпечення правопорядку під час змагань.