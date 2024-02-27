Пашинського відправили під варту до 25 квітня із заставою 272,5 млн гривень
Пашинського відправили під варту до 25 квітня із заставою 272,5 млн гривень
Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Переможцем конкурсу на посаду голови НАЗК​ став керівник відділу детективів НАБУ Павлущик
Переможцем конкурсу на посаду голови НАЗК​ став керівник відділу детективів НАБУ Павлущик
І не вистачить сонця, аби все освітити
І не вистачить сонця, аби все освітити
Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків голови ДСНС на Андрія Даника
Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків голови ДСНС на Андрія Даника
Дайте дві. Як публічні бібліотеки (не) оновлюють книжкові фонди під час війни
Дайте дві. Як публічні бібліотеки (не) оновлюють книжкові фонди під час війни
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Макрон "не виключає" відправлення західних військ до України
Макрон "не виключає" відправлення західних військ до України
ГоловнаСвіт

У Литві скасували концерт американської співачки LP, яка з'явилася в худі з прапором Росії

Співачка згодом видалила відео в одязі з російським прапором, але каунаська “Жальгіріс Арена” оголосила про скасування концерту.

У Литві скасували концерт американської співачки LP, яка з'явилася в худі з прапором Росії
Концерт LP у Литві
Фото: J. Stacevičius / LRT

Американська співачка LP (Лаура Перголіцці) поділилась в Instagram відео, на якому вона була в худі, прикрашеному кольорами російського прапора та написом “LP Russia Official”. 

Про це повідомляє LRT.lt.

Наступного дня каунаська “Жальгіріс Арена” оголосила про скасування концерту співачки.

Раніше співачка кілька разів виступала в Литві і має тут велику кількість шанувальників. 

Підписуйтесь на наш Google News

LP пояснила у відео, що худі їй подарували шанувальники з Росії, і показала листівку від них. У листівці вказано, що подарунок був зроблений ще у 2020 році, коли шоу співачки скасували через пандемію Covid-19.

При цьому листівку підписано 24 лютого, у другу річницю широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Згодом співачка видалила відео, а співачка поділилася новим повідомленням в Instagram.

“Я дуже пишаюся і вдячна за своїх шанувальників у всьому світі, і я знаю, що в країнах Балтії багато українських біженців, і я хотіла би, щоб мої українські друзі знали, як сильно я вас підтримую. Я завжди вас підтримувала і люблю”, – сказала співачка, не згадавши про попереднє відео.

Спочатку організатори не планували скасовувати концерт в Каунасі попри заклики в соцмережах. Вони наголосили, що співачка не висловлювала жодної підтримки Росії, а лише розчулилася через нібито приємну історію.

За словами організаторів, після спілкування з керівництвом артистки стало зрозуміло, що LP дуже шкодує про свою необережність і шкодує, що не думала, що зможе образити стільки людей.

Пізніше стало відомо, що каунаська “Жальгіріс Арена” скасовує концерт LP, який мав відбутися 4 березня.

“Після підтвердження фактів разом з організаторами заходу Medusa Concert ми прийняли спільне рішення про скасування концерту. Цим рішенням ми хочемо звернути увагу як LP, так і інших артистів, які планують заходи в Литві, що ми не терпітимемо повідомлень на підтримку країни-агресора”, – наголосив керівник відділу організації заходів “Жальгіріс Арени” Мантас Ведріцкас.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies