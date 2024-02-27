У Литві скасували концерт американської співачки LP, яка з'явилася в худі з прапором Росії

Співачка згодом видалила відео в одязі з російським прапором, але каунаська “Жальгіріс Арена” оголосила про скасування концерту.

Американська співачка LP (Лаура Перголіцці) поділилась в Instagram відео, на якому вона була в худі, прикрашеному кольорами російського прапора та написом “LP Russia Official”.

Про це повідомляє LRT.lt.

Наступного дня каунаська “Жальгіріс Арена” оголосила про скасування концерту співачки.

Раніше співачка кілька разів виступала в Литві і має тут велику кількість шанувальників.

LP пояснила у відео, що худі їй подарували шанувальники з Росії, і показала листівку від них. У листівці вказано, що подарунок був зроблений ще у 2020 році, коли шоу співачки скасували через пандемію Covid-19.

При цьому листівку підписано 24 лютого, у другу річницю широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Згодом співачка видалила відео, а співачка поділилася новим повідомленням в Instagram.

“Я дуже пишаюся і вдячна за своїх шанувальників у всьому світі, і я знаю, що в країнах Балтії багато українських біженців, і я хотіла би, щоб мої українські друзі знали, як сильно я вас підтримую. Я завжди вас підтримувала і люблю”, – сказала співачка, не згадавши про попереднє відео.

Спочатку організатори не планували скасовувати концерт в Каунасі попри заклики в соцмережах. Вони наголосили, що співачка не висловлювала жодної підтримки Росії, а лише розчулилася через нібито приємну історію.

За словами організаторів, після спілкування з керівництвом артистки стало зрозуміло, що LP дуже шкодує про свою необережність і шкодує, що не думала, що зможе образити стільки людей.

Пізніше стало відомо, що каунаська “Жальгіріс Арена” скасовує концерт LP, який мав відбутися 4 березня.

“Після підтвердження фактів разом з організаторами заходу Medusa Concert ми прийняли спільне рішення про скасування концерту. Цим рішенням ми хочемо звернути увагу як LP, так і інших артистів, які планують заходи в Литві, що ми не терпітимемо повідомлень на підтримку країни-агресора”, – наголосив керівник відділу організації заходів “Жальгіріс Арени” Мантас Ведріцкас.