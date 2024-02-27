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Окупанти використовують українців для фальсифікацій диверсій

Росія прагне знищити українців або фізично, або шляхом асимілювання.

Окупанти використовують українців для фальсифікацій диверсій
Фото: Центр нацспротиву

Росіяни використовують депортованих до РФ українців для створення напруги серед росіян, пише Центр національного спротиву.

"Головним завданням кремля в цій війні є знищення українців або фізично, або шляхом асимілювання. В цій парадигмі жоден з українців не має гарантії щодо майбутнього, адже кремлю не важливі політичні вподобання наших співвітчизників й їх вибір сторони", – пишуть у спротиві. 

Росія використовує українців, які виїхали до РФ, для створення напруги серед росіян. Так, "на рф українці легко стають “диверсантами” та “терористами” для виконання фсб плану з затримань".

У ЦНС наголошують, виїзд на територію Росії для українця не є гарантією безпеки, адже робить його автоматично бранцем Кремля.

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