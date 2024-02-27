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В Україні запустили пілотний проект зубопротезування ветеранів

Учасникам бойових дій, ветеранам та деяким категоріям військвослужбовців такі послуги надаватимуть безкоштовно.

В Україні запустили пілотний проект зубопротезування ветеранів
Фото: EPA/UPG

В Україні запустили пілотний проєкт зубопротезування ветеранів, згідно із яким учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, деякі категорії військовослужбовців зможуть безкоштовно отримати послуги зубопротезування в лікарнях, незалежно від їхньої форми власності. 

"Сьогодні офіційно запускаємо пілотний проект щодо зубопротезування ветеранів. Держава компенсує медзакладам витрати на лікування через НСЗУ", – зазначив на засіданні уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зазначається, що  на програму планують витратити 750 млн грн, які вже закладені в державному бюджеті.

  • Про цей проект заговорили ще у листопаді минулого року. Видатки на нього заклали у держбюджет-2024.
  • В Україні розширюють надання безкоштовної психологічної допомоги для ветеранів та їхніх сімей у громадах. Мінветеранів буде відшкодовувати спеціалізованим закладам вартість послуг із психологічної допомоги.
  • Українці, що отримали інвалідність через війну та учасники бойових дій можуть безкоштовно навчатися. Мова йде про підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації у Центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.
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