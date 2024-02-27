В Україні запустили пілотний проект зубопротезування ветеранів

Учасникам бойових дій, ветеранам та деяким категоріям військвослужбовців такі послуги надаватимуть безкоштовно.

В Україні запустили пілотний проєкт зубопротезування ветеранів, згідно із яким учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, деякі категорії військовослужбовців зможуть безкоштовно отримати послуги зубопротезування в лікарнях, незалежно від їхньої форми власності.

"Сьогодні офіційно запускаємо пілотний проект щодо зубопротезування ветеранів. Держава компенсує медзакладам витрати на лікування через НСЗУ", – зазначив на засіданні уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зазначається, що на програму планують витратити 750 млн грн, які вже закладені в державному бюджеті.