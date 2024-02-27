І не вистачить сонця, аби все освітити
І не вистачить сонця, аби все освітити
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
На Львівщині викрили подружжя, які планували ракетний удар по ТЕС
На Львівщині викрили подружжя, які планували ракетний удар по ТЕС
Макрон "не виключає" відправлення західних військ до України
Макрон "не виключає" відправлення західних військ до України
Пашинського відправили під варту до 25 квітня із заставою 272,5 млн гривень
Пашинського відправили під варту до 25 квітня із заставою 272,5 млн гривень
Голоси війни: кілька думок про Intercepted Оксани Карпович
Голоси війни: кілька думок про Intercepted Оксани Карпович
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Переможцем конкурсу на посаду голови НАЗК​ став керівник відділу детективів НАБУ Павлущик
Переможцем конкурсу на посаду голови НАЗК​ став керівник відділу детективів НАБУ Павлущик
ГоловнаСуспільствоПодії

Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків голови ДСНС на Андрія Даника

Наразі він є заступником голови ДСНС.

Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків голови ДСНС на Андрія Даника
Андрій Даник
Фото: sud.ua

Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Андрія Даника.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Даника Андрія Миколайовича”, – написав Мельничук. 

Згідно з інформацією на сайті ДСНС, Андрій Даник наразі займає посаду заступника голови відомства. З січня 2020 року до вересня 2023 перебував на посаді начальника Головного управління ДСНС України у Черкаській області.

Також зазначимо, що з 25 серпня 2023 року по теперішній час тимчасово виконував обов'язки голови ДСНС Володимир Демчук.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies