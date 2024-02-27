Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків голови ДСНС на Андрія Даника

Наразі він є заступником голови ДСНС.

Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Андрія Даника.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Даника Андрія Миколайовича”, – написав Мельничук.

Згідно з інформацією на сайті ДСНС, Андрій Даник наразі займає посаду заступника голови відомства. З січня 2020 року до вересня 2023 перебував на посаді начальника Головного управління ДСНС України у Черкаській області.

Також зазначимо, що з 25 серпня 2023 року по теперішній час тимчасово виконував обов'язки голови ДСНС Володимир Демчук.