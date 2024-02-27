Головне за ніч та ранок вівторка, 27 лютого: збиття ще одного СУ-34, понад 30 відбитих штурмів під Мар’їнкою

Атака російських дронів на навчальний заклад на Харківщині

У ніч на 27 лютого 2024 року противник атакував балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59, однією протирадіолокаційною – Х-31П із окупованих територій Херсонської та Донецької області та 13-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" (райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область РФ).

До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони, повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

У результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 "шахедів" у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 96 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 6 ракетних та 92 авіаційних ударів, здійснив 110 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 9 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 19 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ. Крім того, нашими захисниками відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда Донецької області.

Авіація сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БпЛА противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 27 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 850 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 411 550 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

На східному напрямку Сили оборони збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. "Мінус ще один Су-34 на Східному напрямку! Вчора російським пілотам вдалось ухилитися від наших ракет, але так буде не завжди! Тому раджу окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитись із рідними. Бо хто його знає, пощастить чи ні цього разу", – написав він у Telegram.

Олещук подякував нашим захисникам за бойову роботу.

За даними Генштаба ЗСУ, це вже 341-й збитий ворожий літак.

Країни-союзники України домовилися створити ще одну коаліцію щодо надання зброї – цього разу далекобійних бомб та ракет. Відповідну заяву, яку президент Франції Емманюель Макрон зробив після зустрічі європейських лідерів у Парижі, цитує LeMonde.

За словами Макрона, лідери ЄС вирішили "створити коаліцію для глибоких ударів і, отже, ракет середньої і великої дальності і бомб".

Умови передачі Україні озброєння для "глибоких ударів" та інші деталі нової ініціативи, за словами Макрона, повинні узгодити та "покласти на стіл" упродовж 10 днів. Долучитися мають "багато європейських і неєвропейських країн, у яких є відповідні боєприпаси".

Станом на зараз далекобійні засоби Україні передали три країни: США - балістичні ракети ATACMS, Франція та Великобританія - крилаті ракети SCALP і Storm Shadows відповідно.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!