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У Львові Нацполіція викрила співробітницю, яка за гроші допомагала громадянам отримувати водійські права

Для зручності жінка облаштувала "робоче місце" в арендованому МАФі неподалік сервісного центру.

У Львові Нацполіція викрила співробітницю, яка за гроші допомагала громадянам отримувати водійські права

Оперативники Львівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно із слідчими поліції Львова припинили протиправну діяльність мешканки Львівщини, яка за гроші допомагала громадянам отримувати водійські посвідчення.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Для зручності жінка навіть облаштувала "робоче місце" в арендованому МАФі неподалік сервісного центру.

В одному з випадків жінка переконала чоловіка, що має зв’язки у одному з Територіальних сервісних центрів Волині і може допомогти вирішити питання щодо успішної здачі іспиту з водіння. За 15 тисяч гривень вона обіцяла вплинути на співробітника сервісного центру для отриманні позитивної оцінки на екзамені.

Працівники ДВБ та слідчі обласної поліції провели низку обшуків і вилучили комп’ютерну техніку, документи, талони для реєстрації в електронній черзі, чорнові записи, гроші.

Наразі жінці оголошено про підозру за ч.3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу. За незаконні махінації жінка може провести у в’язниці до 8 років. Слідство триває.

У Нацполіції наголосили що недопущення проявів корупції у сервісних центрів – одна із пріоритетних задач і закликають громадян повідомляти про будь-які незаконні оборудки.

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