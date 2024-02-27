У Львові Нацполіція викрила співробітницю, яка за гроші допомагала громадянам отримувати водійські права

Оперативники Львівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно із слідчими поліції Львова припинили протиправну діяльність мешканки Львівщини, яка за гроші допомагала громадянам отримувати водійські посвідчення.
Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.
Для зручності жінка навіть облаштувала "робоче місце" в арендованому МАФі неподалік сервісного центру.
В одному з випадків жінка переконала чоловіка, що має зв’язки у одному з Територіальних сервісних центрів Волині і може допомогти вирішити питання щодо успішної здачі іспиту з водіння. За 15 тисяч гривень вона обіцяла вплинути на співробітника сервісного центру для отриманні позитивної оцінки на екзамені.
Працівники ДВБ та слідчі обласної поліції провели низку обшуків і вилучили комп’ютерну техніку, документи, талони для реєстрації в електронній черзі, чорнові записи, гроші.
Наразі жінці оголошено про підозру за ч.3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу. За незаконні махінації жінка може провести у в’язниці до 8 років. Слідство триває.
У Нацполіції наголосили що недопущення проявів корупції у сервісних центрів – одна із пріоритетних задач і закликають громадян повідомляти про будь-які незаконні оборудки.
- З 1 січня в Україні зросла вартість водійських прав та складання іспитів на водіння. Зокрема, вартість теоретичного та практичного іспитів збільшиться з 13 гривень до 250 гривень та 420 гривень відповідно.
- Із 2023 року в Україні підготовка в автошколі та складання іспитів для отримання водійських прав відбувається за новим алгоритмом. Для отримання водійського посвідчення потрібно виконати 5 кроків.
- Кабмін також дозволив майбутнім водіям складати теоретичний іспит без обов’язкового навчання в автошколі. Практичний курс, як і раніше, потрібно проходити в автошколі.
- У березні іноземцям, які служать у ЗСУ, спростили процедуру отримання українських водійських прав.
- Із 23 травня в сервісі "Дія" стала доступною послуга обміну і відновлення посвідчення водія.