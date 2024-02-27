Глава УГКЦ проголосив початок беатифікації кардинала Любомира Гузара

Наразі у процесі беатифікації на римській стадії перебуває також митрополит Андрей Шептицький.

Напередодні, 26 лютого Глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) проголосив початок беатифікаційного процесу кардинала Любомира Гузара.

Про це йдеться на сайті УГКЦ.

Як пояснив голова Постуляційного центру беатифікацій та канонізацій УГКЦ о. Полікарп Марцелюк, процеси беатифікації і канонізації мають на меті зібрати докази щодо геройської практики чеснот, мучеництва або жертви життя за віру відповідних осіб.

У випадку Гузара розслідування проводитимуть шляхом збору доказів від свідків і вивчення документів про весь період життя, практику чеснот та знаків заступництва кардинала (як-от надзвичайні оздоровлення). Процес беатифікації може займати різний період часу - все залежить від кількості доказів, швидкості аналізу праць, перевірки документів тощо.

Марцелюк пояснив, що беатифіковувати можуть вірного католика, мирянина, ченця або священнослужителя.

Наразі у процесі беатифікації на римській стадії перебуває митрополит Андрей Шептицький, а також низка священників, котрих знищили за часів СРСР.

Хто такий Любомир Гузар