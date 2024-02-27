Глава УГКЦ проголосив початок беатифікації кардинала Любомира Гузара

Напередодні, 26 лютого Глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) проголосив початок беатифікаційного процесу кардинала Любомира Гузара.
Про це йдеться на сайті УГКЦ.
Як пояснив голова Постуляційного центру беатифікацій та канонізацій УГКЦ о. Полікарп Марцелюк, процеси беатифікації і канонізації мають на меті зібрати докази щодо геройської практики чеснот, мучеництва або жертви життя за віру відповідних осіб.
У випадку Гузара розслідування проводитимуть шляхом збору доказів від свідків і вивчення документів про весь період життя, практику чеснот та знаків заступництва кардинала (як-от надзвичайні оздоровлення). Процес беатифікації може займати різний період часу - все залежить від кількості доказів, швидкості аналізу праць, перевірки документів тощо.
Марцелюк пояснив, що беатифіковувати можуть вірного католика, мирянина, ченця або священнослужителя.
Наразі у процесі беатифікації на римській стадії перебуває митрополит Андрей Шептицький, а також низка священників, котрих знищили за часів СРСР.
Хто такий Любомир Гузар
- Гузар - львів'янин, висвячений на священника у березні 1958 року. У 1958—1969 роках був вчителем і префеком у Стемфордській Духовній Семінарії Святого Василія. Також служив у Кергонксоні (штат Нью-Йорк) душпастирем оселі «Союзівка» Українського Народного Союзу та виховної оселі Спілки української молоді Америки в Елленвілі, штат Нью-Йорк. 3 1965 року — настоятель парохії Пресвятої Трійці в Кергонксоні.
- У 1969 році переїхав до Рима для продовження богословських студій, які завершив доктором богослов'я 1972 року (дисертація на тему «Митрополит Андрей Шептицький — провісник екуменізму»). У 1972 році вступає в монастир св. Теодора Студита у Гроттаферрата в Італії.
- У 1975—1985 роках Любомир Гузар викладав догматику в Папському Урбаніанському університеті в Римі, виконував різні доручення Патріарха Йосипа.
- 2 квітня 1977 року в монастирі Студійського уставу в Кастель-Гандольфо поблизу Риму висвячений Верховним Архієпископом Йосипом Сліпим на єпископа без згоди Римського Архієрея (тому аж до 1996 року не діяв як єпископ).
- У 1978 році Патріарх Йосип призначчив єпископа Гузара архімандритом цього монастиря, а також відповідальним за монастирі студійського уставу за межами України.
- У 1984—1991 роках Гузар був протосинкелом Львівської архієпархії у Римі.
- 1993 року разом із усією громадою з Гроттаферрата повернувся в Україну.
- У 1993-1994 pp. служив духовником у Львівській духовній семінарії Святого Духа.
- У листопаді 1996 року владику Любомира призначили єпископом-помічником глави УГКЦ
- 26 січня 2001 року на надзвичайному синоді єпископів Гузара обрали Верховним Архієпископом УГКЦ. 21 лютого того ж року Папа Іван-Павло ІІ призначив кардиналом.
- 10 лютого 2011 р. Папа Римський Бенедикт XVI ухвалив відставку Гузара.
- Колишній глава УГКЦ був кандидатом на папський престол. Найбільшою перешкодою до обрання називали східноєвропейське походження — кардинали могли не проголосувати за другого поспіль папу з цього регіону Європи. Серед інших перешкод називали колишнє громадянство США, потребу в разі обрання перейти в Римо-католицьку церкву. З-поміж його переваг відзначали ясність розуму, високу духовність, популярність серед кардиналів. Також звертали увагу на його головування у Церкві, де дозволені шлюби священників, і те, що це могло позитивно вплинути на скасування целібату в Римо-католицькій церкві.
- Блаженніший Любомир помер 31 травня 2017 року на 85-му році життя.