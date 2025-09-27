Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Ватикан проголосив мучеником священника УГКЦ Павла Ороса

Орос загинув від кулі офіцера міліції.

під час беатифікації мученика за віру греко-католицького священника Петра Павла Ороса
Фото: www.vaticannews

На Закарпатті проголосили блаженним мученика отця Петра Павла Ороса з УГКЦ, пише Vatican News.

Урочиста беатифікація і внесення мощей відбулися 27 вересня у с. Білки, де Орос був парохом. Божественну Літургію з цієї нагоди очолив єпископ Мукачівський Теодор Мацапула, чин беатифікації, представляючи Папу Лева XIV, здійснив кардинал архиєпископ Лодзький із Польщі Ґжеґож Рись. 

Кардинал зачитав латинською мовою апостольський лист Папи, яким проголошується мучеництво отця Петра Павла Ороса. Датою літургійного вшанування мученика визначили 27 серпня. 

Хто такий Петро Павло Орос

  • Петро Павло Орос народився в с. Бірі (Австро-Угорська імперія,) 14 липня 1917 року у священичій родині.
  • В ранньому дитинстві осиротів, виховувався в сімʼях родичів. 
  • У 1937 році вступив до семінарії в Ужгороді, 18 червня 1942 року був неодруженим рукоположений на священника у селі Доманинці Мукачівської греко-католицької єпархії, і одразу скерований на служіння в с. Великі Ком’яти. 
  • Попри переслідування російської окупаційної армії він продовжував належати до УГКЦ і виконувати свої священичі обов’язки.
  • Ороса багаторазово затримувала міліція, брала на допити і катувала.
  • 28 серпня 1953 року священник прямував до помираючого, але офіцер міліції не дозволив сісти на потяг і за декілька метрів від придорожнього хреста вистрілив пароху в голову.
  • Папа Франциск 5 серпня 2022 року затвердив декрет Дикастерії в справах визнання святих про визнання мучеництва.
