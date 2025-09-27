Ватикан проголосив мучеником священника УГКЦ Павла Ороса

під час беатифікації мученика за віру греко-католицького священника Петра Павла Ороса

На Закарпатті проголосили блаженним мученика отця Петра Павла Ороса з УГКЦ, пише Vatican News.

Урочиста беатифікація і внесення мощей відбулися 27 вересня у с. Білки, де Орос був парохом. Божественну Літургію з цієї нагоди очолив єпископ Мукачівський Теодор Мацапула, чин беатифікації, представляючи Папу Лева XIV, здійснив кардинал архиєпископ Лодзький із Польщі Ґжеґож Рись.

Кардинал зачитав латинською мовою апостольський лист Папи, яким проголошується мучеництво отця Петра Павла Ороса. Датою літургійного вшанування мученика визначили 27 серпня.

Хто такий Петро Павло Орос