Без світла через обстріли РФ залишилася частина Херсона

Можливі перебої з водопостачанням на верхніх поверхах багатоквартирних будинків.

Без світла опинилися жителі селища Текстильне, частково Дніпровського та Центрального районів.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Внаслідок російських обстрілів у Херсоні пошкоджено лінії електромереж, залишивши без електропостачання частину міста.

