Без світла через обстріли РФ залишилася частина Херсона

Внаслідок російських обстрілів у Херсоні пошкоджено лінії електромереж, залишивши без електропостачання частину міста.
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
Без світла опинилися жителі селища Текстильне, частково Дніпровського та Центрального районів.
Наразі фахівці вивчають обсяги пошкоджень. Ремонтні роботи мають провести завтра.
Можливі перебої з водопостачанням на верхніх поверхах багатоквартирних будинків.
- Сьогодні російські війська обстріляли Білозерку на Херсонщині, двоє цивільних отримали поранення.
- Упродовж минулої доби російські окупанти атакували соціальну і критичну інфраструктуру Херсонської області. Унаслідок ворожого терору постраждали 2 людини.