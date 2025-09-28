Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Без світла через обстріли РФ залишилася частина Херсона

Без світла опинилися жителі селища Текстильне, частково Дніпровського та Центрального районів. 

Фото: З відкритих джерел

Внаслідок російських обстрілів у Херсоні пошкоджено лінії електромереж, залишивши без електропостачання частину міста.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Наразі фахівці вивчають обсяги пошкоджень. Ремонтні роботи мають провести завтра. 

Можливі перебої з водопостачанням на верхніх поверхах багатоквартирних будинків. 
