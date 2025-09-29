Пілоти 59-ї бригади Сил безпілотних систем знищили ворожий вертоліт Мі FPV-дроном. Про це командувач СБС Роберт Бровді ("Мадяр") повідомив 29 вересня.

Він також опублікував відео влучання. На ньому видно, що вражений гелікоптер загорівся і впав.

За його попередніми даними, вертоліт – Мі-28. Водночас волонтер Сергій Стерненко після спілкування з військовими 59 бригади уточнив, що також це може бути Мі-8.

Збиття вертольота дроном FPV – рідкісна операція. Мі-8 за допомогою FPV-дрона підтверджено збивали лише раз, розповів Стерненко.

Мі-28 – це радянський і російський ударний гелікоптер, призначений для пошуку і знищення цілі в умовах активної вогневої протидії броньованої техніки, а також для ураження малошвидкісних цілей і живої сили.

Мі-8 – один з найпоширеніших вертольотів, призначений для виконання і військових, і цивільних завдань.