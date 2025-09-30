Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСуспільствоПодії

Правоохоронці викрили братів-шахраїв, які обманювали звільнених із полону військових

Наразі підтвердили близько мільйона гривень завданих збитків.

Правоохоронці викрили братів-шахраїв, які обманювали звільнених із полону військових
Один із затриманих
Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили братів-шахраїв, які обманювали звільнених із полону військових і видурили близько мільйона гривень. 

Як зазначили у Національній поліції, шахраї отримували з невстановлених джерел персональні дані колишніх військовополонених і телефонували їм, представляючись співробітниками банківських установ або правоохоронних органів. 

Володіючи інформацією про службу потерпілих у ЗСУ, їхнє перебування у полоні, шахраї зловживали довірою та вразливим психологічним станом військових.

Встановили, що ділки переконували потерпілих, що на їхні рахунки мали надійти виплати, але через "технічні проблеми" кошти не були зараховані. Для "вирішення питання" аферисти виманювали одноразові коди з SMS, за допомогою яких входили в онлайн-банкінг та отримували повний контроль над рахунками. 

Задокументовано випадки, коли військовослужбовця переконали відправити банківську картку поштою, після чого її використовували для зняття готівки та придбання товарів у ювелірних магазинах, торгівельних мережах електроніки, продуктових і алкогольних супермаркетах.

Ділками виявилися рідні брати з Одещини, які ніде не працювали та витрачали незаконно отримані кошти на ювелірні вироби, мобільні телефони, техніку та продукти. Організатор у грудні 2024 року був засуджений за аналогічні злочини до чотирьох років позбавлення волі з іспитовим строком, проте перебуваючи на випробувальному терміні, продовжив злочинну діяльність.

Шахраї купували за викрадені гроші ювелірні вироби
Фото: Нацполіція
Шахраї купували за викрадені гроші ювелірні вироби

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання підозрюваних та вилучили мобільні телефони, банківські картки, близько 200 тис. грн у різній валюті й золоті прикраси, придбані коштом військових. Обох братів затримали в порядку ст. 208 КПК України. Від дій зловмисників постраждали щонайменше 10 українських захисників. 

Знайдені під час обшуків гроші
Фото: Нацполіція
Знайдені під час обшуків гроші

Слідчі поліції повідомили фігурантам про підозру за створення та участь у злочинній організації (ч. 1, ч. 2. ст. 255 Кримінального кодексу України) та шахрайство, вчинене злочинною організацією у великих розмірах (ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). 

За вчинене зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Найближчим часом суд розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
