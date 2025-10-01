Зеленський присвоїв командиру 3-го армійського корпусу Білецькому звання бригадного генерала

Президент Володимир Зеленський присвоїв командиру 3-го армійського корпусу Андрію Білецькому звання бригадного генерала.

Про це йдеться в указі президента № 737/2025 від 30 вересня 2025 року.

“Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Білецькому Андрію Євгенійовичу — командиру 3 армійського корпусу оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних Сил України”, — йдеться в документі.

Андрій Білецький є українським політичним та військовим діячем, народний депутат VIII скликання, засновник і перший командир полку «Азов». Народився 1979 року в Харкові, за освітою історик. З початку війни 2014 року організував добровольчі підрозділи для захисту України, пізніше займався політичною діяльністю, створив партію «Національний корпус». Брав активну участь в обороні країни під час повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.