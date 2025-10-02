Біля узбережжя Одещини після шторму виявили 8 дрейфуючих протикорабельних мін, їх знищили

Знищення мін дозволило усунути небезпеку для цивільного населення та судноплавства.

З початку шторму біля узбережжя Одещини військові моряки виявили 8 дрейфуючих протикорабельних мін, які зірвало зі встановлених ворогом місць, повідомляє ВМС ЗСУ.

Міни були своєчасно знищені підрозділами ВМС ЗС України, що дозволило усунути небезпеку для цивільного населення та судноплавства.

ВМС ЗС України звертаються до всіх громадян з наполегливим попередженням: