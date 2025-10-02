У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
ГоловнаСуспільствоВійна

Біля узбережжя Одещини після шторму виявили 8 дрейфуючих протикорабельних мін, їх знищили

Знищення мін дозволило усунути небезпеку для цивільного населення та судноплавства.

Біля узбережжя Одещини після шторму виявили 8 дрейфуючих протикорабельних мін, їх знищили
Фото: ВМС ЗСУ

З початку шторму біля узбережжя Одещини військові моряки виявили 8 дрейфуючих протикорабельних мін, які зірвало зі встановлених ворогом місць, повідомляє ВМС ЗСУ.  

Міни були своєчасно знищені підрозділами ВМС ЗС України, що дозволило усунути небезпеку для цивільного населення та судноплавства. 

ВМС ЗС України звертаються до всіх громадян з наполегливим попередженням:

  • Не наближайтеся до невідомих предметів у воді чи на березі.
  • Не ігноруйте заборонні знаки чи попередження.
  • У разі виявлення підозрілих об’єктів – негайно повідомляйте відповідні служби.
﻿
