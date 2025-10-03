Двоє людей поранені через комбіновану атаку ворога на Запорізький район

Сьогодні, 3 жовтня, російська армія комбінованого атакувала Запорізький район дронами та авіабомбами. Постраждали двох людей.
Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, поранені 50-річна жінка та 29-річний чоловік.
Росіяни атакували Комишуваську та Кушугумську громад чотирма ФАБ та fpv-дронами.
Вибуховою хвилею та уламками зруйнований гараж, сталася пожежа: згоріла вщент автівка.
Лікарі надають всю необхідну допомогу постраждалим.
- Упродовж доби окупанти завдали 615 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області.