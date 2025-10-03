Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Двоє людей поранені через комбіновану атаку ворога на Запорізький район
Двоє людей поранені через комбіновану атаку ворога на Запорізький район

Зруйнований гараж, згоріла вщент автівка. 

Двоє людей поранені через комбіновану атаку ворога на Запорізький район
Фото: Запорізька ОВА

Сьогодні, 3 жовтня, російська армія комбінованого атакувала Запорізький район дронами та авіабомбами. Постраждали двох людей.

Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, поранені 50-річна жінка та 29-річний чоловік.

Росіяни атакували Комишуваську та Кушугумську громад чотирма ФАБ та fpv-дронами. 

Вибуховою хвилею та уламками зруйнований гараж, сталася пожежа: згоріла вщент автівка. 

Лікарі надають всю необхідну допомогу постраждалим. 

наслідки російської атаки

  • Упродовж доби окупанти завдали 615 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області.
