Двоє людей поранені через комбіновану атаку ворога на Запорізький район

Росіяни атакували Комишуваську та Кушугумську громад чотирма ФАБ та fpv-дронами.

Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, поранені 50-річна жінка та 29-річний чоловік.

Сьогодні, 3 жовтня, російська армія комбінованого атакувала Запорізький район дронами та авіабомбами. Постраждали двох людей.

