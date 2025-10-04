Генштаб: на фронті зафіксовано 159 боєзіткнень

Розпочалася 1319-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Загалом протягом минулої доби на фронті зафіксовано 159 боєзіткнень, інформує Генштаб ЗСУ.

Вчора противник завдав трьох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував 41 ракету, скинув 142 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4433 обстріли, зокрема 93 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6264 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Костянтинівка Донецької області; Григорівка, Лук’янівське, Павлівка, Комишуваха Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійські засоби та пункт управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили вісім атак росіян. Минулої доби противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 25 керованих авіаційних бомби та здійснив 198 обстрілів, зокрема 15 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 13 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Радьківка та у бік населеного пункту Піщане.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Колодязі та Торське.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Ямполя й Дронівки.

На Краматорському напрямку минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Разіне, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Філія.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 28 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Січневе, Новоіванівка, Новогригорівка та у бік Новомиколаївки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили сім атак росіян в районі Полтавки.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну спробу прорвати оборону наших захисників в напрямку населеного пункту Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили ворожу атаку на позиції Сил оборони.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 950 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, бойову броньовану машину, 15 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 450 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 10 ракет, 73 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.