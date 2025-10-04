Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Взято під варту водія, який у Києві побив та залишив без допомоги непритомного велосипедиста

Термін дії запобіжного заходу - 31 жовтня 2025 року. 

Олександр Хілик
Фото: Суспільне

Сьогодні, 4 жовтня, водія, який у Києві побив та залишив без допомоги непритомного велосипедиста, взято під варту, повідомив сьогодні ввечері Офіс генпрокурора. 

Термін дії запобіжного заходу - 31 жовтня 2025 року. 

За даними медіа, водій – 44-річний мешканець Київської області Олександр Хілик. 

Напередодні йому повідомили про підозру у завідомому залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 30 вересня у Подільському районі Києва між 44-річним водієм Mercedes - Benz G-500 та 40-річним велосипедистом виник конфлікт через паркування транспортного засобу на велосмузі. 

Роздратований зауваженням водій завдав велосипедисту кілька ударів по обличчю. Потерпілий втратив свідомість і впав на асфальт. Після цього нападник відтягнув непритомного чоловіка до узбіччя та поїхав з місця конфлікту. 
