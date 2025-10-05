У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Мер Львова спростував російські фейки про "наведення" ним ракетного удару

Садовий наголосив, що "не можна вірити жодному слову, написаному російською мовою".

Мер Львова спростував російські фейки про "наведення" ним ракетного удару
Андрій Садовий
Фото: Львівська міська рада

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що соцмережі поширюють штучно згенеровані відео, де його звинувачують у тому, що нібито він "навів" ракети на місто.

"Зранку - ракети й дрони. Після обіду - фейки й пропаганда. Русня через TikTok пробує накинути на мене брехню. Поширюють штучно згенеровані відео, де звинувачують у тому, що нібито Садовий «навів» ракети на Львів. Не найрозумніші з нас це лайкають і поширюють. Вірю, що багато хто вже втомився і таким чином намагається знайти винного. Якщо йти за цією логікою, то який тоді сенс у прильотах по садочках, школах, автобусах, селу поблизу Львова?", - написав він у Telegram. 

Садовий наголосив, що "не можна вірити жодному слову, написаному російською мовою".

"Невже це не очевидно у 2025 році? Там завжди буде брехня. Будьте мудрими. Не поширюйте російську пропаганду й не сваріться. Вони цього тільки й хочуть", - зазначив він. 

Садовий також додав, що в мережі поширювалося фото начебто "уламка ракети", але насправді це була стара вентиляційна труба.

Як повідомлялося, Росія знову масовано вдарила по Україні. Значна частина атаки припала на Львів і область.
