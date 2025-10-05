Мер Львова спростував російські фейки про "наведення" ним ракетного удару

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що соцмережі поширюють штучно згенеровані відео, де його звинувачують у тому, що нібито він "навів" ракети на місто.

"Зранку - ракети й дрони. Після обіду - фейки й пропаганда. Русня через TikTok пробує накинути на мене брехню. Поширюють штучно згенеровані відео, де звинувачують у тому, що нібито Садовий «навів» ракети на Львів. Не найрозумніші з нас це лайкають і поширюють. Вірю, що багато хто вже втомився і таким чином намагається знайти винного. Якщо йти за цією логікою, то який тоді сенс у прильотах по садочках, школах, автобусах, селу поблизу Львова?", - написав він у Telegram.

Садовий наголосив, що "не можна вірити жодному слову, написаному російською мовою".

"Невже це не очевидно у 2025 році? Там завжди буде брехня. Будьте мудрими. Не поширюйте російську пропаганду й не сваріться. Вони цього тільки й хочуть", - зазначив він.

Садовий також додав, що в мережі поширювалося фото начебто "уламка ракети", але насправді це була стара вентиляційна труба.

Як повідомлялося, Росія знову масовано вдарила по Україні. Значна частина атаки припала на Львів і область.