Волошин: ворог б'є по населених пунктах уздовж лінії зіткнення на Оріхівському напрямку для подальших штурмів

Армія РФ завдає ударів по житлових будинках у Малій Токмачці, Новоданилівці та інших населених пунктах уздовж лінії зіткнення на Оріхівському напрямку, щоб знищити укріплення й укриття для подальших штурмів.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише LIGA.net.

Як розповів Волошин, така тактика значно ускладнює оборону українських позицій: "Коли немає де сховатися, тоді дуже важко обороняти населений пункт", – розповів Волошин.

Крім того, росіяни активно перекидають на передові позиції у районі Малої Токмачки особовий склад штурмових груп та намагається налагодити логістику та інженерний розвиток маршрутів – розмінування та розчищення шляхів.

Ворог планує відкрити ще один напрямок на цій ділянці для підходу зі сходу до Оріхова.

Крім того, через певні логістичні шляхи ворог кілька разів намагався проводити штурмові дії з використанням бронетехніки, а також переміщував штурмові групи на мотоциклах та квадроциклах. За його словами, такі спроби успіху не мали.