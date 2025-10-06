Волошин: ворог б'є по населених пунктах уздовж лінії зіткнення на Оріхівському напрямку для подальших штурмів

Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ГоловнаСуспільствоВійна

Волошин: ворог б'є по населених пунктах уздовж лінії зіткнення на Оріхівському напрямку для подальших штурмів

Росіяни активно перекидають на передові позиції у районі Малої Токмачки особовий склад штурмових груп.

Волошин: ворог б'є по населених пунктах уздовж лінії зіткнення на Оріхівському напрямку для подальших штурмів
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Армія РФ завдає ударів по житлових будинках у Малій Токмачці, Новоданилівці та інших населених пунктах уздовж лінії зіткнення на Оріхівському напрямку, щоб знищити укріплення й укриття для подальших штурмів. 

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише LIGA.net.

Як розповів Волошин, така тактика значно ускладнює оборону українських позицій: "Коли немає де сховатися, тоді дуже важко обороняти населений пункт", – розповів Волошин.

Крім того, росіяни активно перекидають на передові позиції у районі Малої Токмачки особовий склад штурмових груп та намагається налагодити логістику та інженерний розвиток маршрутів – розмінування та розчищення шляхів.

Ворог планує відкрити ще один напрямок на цій ділянці для підходу зі сходу до Оріхова.

Крім того, через певні логістичні шляхи ворог кілька разів намагався проводити штурмові дії з використанням бронетехніки, а також переміщував штурмові групи на мотоциклах та квадроциклах. За його словами, такі спроби успіху не мали.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies