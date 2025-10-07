Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Італія добиватиметься всесвітнього перемир'я для проведення зимової Олімпіади

У тому числі це стосується війн в Україні та на Близькому Сході.

Італія добиватиметься всесвітнього перемир'я для проведення зимової Олімпіади
Антоніо Таяні
Фото: ЕРА/UPG

Віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив у вівторок, що Італія прагнутиме всесвітнього перемир'я для проведення зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані-Кортіні, пише ANSA.

«Ми повинні бути чемпіонами миру», - сказав Таяні в кулуарах 12-ї конференції Італія-Латинська Америка та Карибський басейн у Римі.

«Ми підтримуємо план США (щодо Гази), і, як сказав Папа Лев, ми ніколи не повинні втрачати надії на мир. Рим та Італія дедалі більше стають перехрестям миру, розвитку та зростання. З огляду на Олімпіаду в Мілані-Кортіні ми представляємо Організації Об'єднаних Націй пропозицію щодо олімпійського перемир'я для всіх воєн, включаючи Україну та Близький Схід», - сказав Таяні.
