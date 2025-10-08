Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
ГоловнаСуспільствоЖиття

Мер Вишгорода отримав підозру в розтраті 6,6 млн грн бюджетних коштів

Його підозрюють у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем. 

Мер Вишгорода отримав підозру в розтраті 6,6 млн грн бюджетних коштів

Міському голові Вишгорода Олексію Момоту та директору підрядної організації повідомлено про підозру у розтраті понад 6,6 млн грн бюджетних коштів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

"За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури міському голові Вишгорода та директору підрядної організації повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в перші місяці повномасштабного вторгнення Росії посадовці міськради під приводом "забезпечення потреб добровольчого формування" організували закупівлю двох екскаваторів-навантажувачів вартістю 7,8 млн грн. Слідство встановило, що техніку придбали через підконтрольне товариство, яке не мало ані власних потужностей, ані фінансових можливостей для виконання договору. 

"Вартість закупівлі була завищена приблизно на 800 тис. грн за кожну одиницю техніки. Попри це, акти приймання-передачі підписали, а кошти з місцевого бюджету - перерахували. Фактично техніка надійшла лише через кілька місяців і тоді була зарахована на баланс комунальних підприємств. Унаслідок таких дій бюджету громади завдано збитків на понад 1,6 млн грн", - зазначили в прокуратурі. 

Другий епізод стосується робіт із днопоглиблення водойми - відстійника дощової каналізації у Вишгороді. За даними слідства, міський голова, знаючи про невиконання підрядних робіт, підписав акти приймання та ініціював перерахування коштів виконавцю. Таким чином, на рахунок підприємства незаконно вибуло понад 5 млн грн із місцевого бюджету.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies