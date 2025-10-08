Мер Вишгорода отримав підозру в розтраті 6,6 млн грн бюджетних коштів

Міському голові Вишгорода Олексію Момоту та директору підрядної організації повідомлено про підозру у розтраті понад 6,6 млн грн бюджетних коштів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури міському голові Вишгорода та директору підрядної організації повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в перші місяці повномасштабного вторгнення Росії посадовці міськради під приводом "забезпечення потреб добровольчого формування" організували закупівлю двох екскаваторів-навантажувачів вартістю 7,8 млн грн. Слідство встановило, що техніку придбали через підконтрольне товариство, яке не мало ані власних потужностей, ані фінансових можливостей для виконання договору.

"Вартість закупівлі була завищена приблизно на 800 тис. грн за кожну одиницю техніки. Попри це, акти приймання-передачі підписали, а кошти з місцевого бюджету - перерахували. Фактично техніка надійшла лише через кілька місяців і тоді була зарахована на баланс комунальних підприємств. Унаслідок таких дій бюджету громади завдано збитків на понад 1,6 млн грн", - зазначили в прокуратурі.

Другий епізод стосується робіт із днопоглиблення водойми - відстійника дощової каналізації у Вишгороді. За даними слідства, міський голова, знаючи про невиконання підрядних робіт, підписав акти приймання та ініціював перерахування коштів виконавцю. Таким чином, на рахунок підприємства незаконно вибуло понад 5 млн грн із місцевого бюджету.