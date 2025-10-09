Проєктом пропонують створити новий рід військ — Кіберсили Збройних Сил України, які відповідатимуть за захист держави в кіберпросторі.

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про створення Кіберсил у складі ЗСУ.

Проєктом пропонують створити новий рід військ — Кіберсили Збройних Сил України, які відповідатимуть за захист держави в кіберпросторі.

За законопроєкт у першому читанні проголосували 255 нардепів.

Ініціатором законопроєкту є народний депутат Олександр Федієнко («Слуга народу») та група співавторів.

Як зазначено у пояснювальній записці, ініціатива покликана наблизити українську систему оборони до стандартів НАТО, де кібероборона є невід’ємною частиною колективної безпеки. З 2016 року кіберпростір визнано окремою сферою воєнних операцій Альянсу нарівні з сушею, морем і повітрям.

Мета закону — створити військово-технічну структуру у складі ЗСУ, яка забезпечуватиме кібероборону, захист суверенітету та територіальної цілісності України у цифровому середовищі.

Кіберсили підпорядковуватимуться Головнокомандувачу ЗСУ, а вищий політичний контроль здійснюватиме президент України як Верховний Головнокомандувач.

Ключові завдання нового підрозділу:

нарощування спроможностей кіберстримування та відбиття атак;

здобуття переваги над противником у кіберпросторі;

проведення операцій в електромагнітному спектрі.

Законопроєкт також передбачає залучення цивільних фахівців у статусі «кіберрезервістів» — громадян із необхідними технічними знаннями, яких можна буде оперативно долучати до оборонних кібероперацій без набуття статусу військовослужбовця.

Фінансування Кіберсил планується здійснювати в межах державного бюджету, зокрема у рамках програми радіоелектронної та кіберборотьби Міноборони. На 2025 рік на ці потреби передбачено 14 мільйонів гривень. Також можливе залучення благодійних внесків та міжнародної технічної допомоги.

Автори документа наголошують, що ухвалення закону дозволить системно врегулювати питання кібероборони, посилити здатність України протидіяти гібридним загрозам і виконати стратегічний курс на інтеграцію з НАТО.