Майже 250 бойових зіткнень відбулося на фронті за добу

Найбільше – на сході. 

Майже 250 бойових зіткнень відбулося на фронті за добу
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Розпочалася тисяча триста двадцять п’ята доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 245 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб. 

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 71 авіаційного удару, скинувши 161 керовану авіабомбу. Крім цього, було залучено для ураження 4252 дрони-камікадзе та здійснено 4146 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких близько ста – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Підлиман Харківської області, Слов’янськ, Краматорськ Донецької області, Запоріжжя Запорізької області.

Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу противника.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано десять бойових зіткнень. Противник завдав десять авіаційних ударів, загалом скинув 28 керованих авіабомб та здійснив 140 обстрілів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 30 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Строївки, Западного, Довгенького, Кам’янки та у бік Дворічанського, Колодязного й Бологівки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Куп’янська, Петропавлівки та Іванівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Копанки, Карпівка, Колодязі, Новоселівка та у бік Ставок.

На Слов’янському напрямку противник 17 разів атакував позиції Сил оборони у районах Ямполя, Серебрянки, Новоселівки, Виїмки та Переїзного.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося три бойових зіткнення у районах Часового Яру та Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки в районах Білої Гори, Щербинівки, Русиного Яру, Полтавки та в бік Плещіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 72 атаки агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Новоторецьке, Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Новосергіївка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 44 ворожі штурми в районах населених пунктів Іванівка, Піддубне, Олександроград, Січневе, Соснівка, Вороне, Березове, Нововасилівське, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку окупанти чотири рази намагалися просунутись уперед на позиції наших військ у районах Степового, Кам’янського та у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи здійснили чотири марні спроби штурму позицій наших підрозділів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу.

  • За минулу добу втрати російських загарбників склали 1120 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 14 бойових броньованих машин, 13 артилерійських систем, 254 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня та 70 одиниць автомобільної техніки окупантів.
﻿
