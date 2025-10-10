Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Ворог атакував газову інфраструктуру в Запорізькій області

Обмежували постачання для підприємств та населення. 

Ворог атакував газову інфраструктуру в Запорізькій області
Під час масованої атаки 10 жовтня росіяни пошкодили запорізьку газову інфраструктуру. У зв’язку з цим для населення і підприємств обласного центру були змушені обмежити споживання природного газу. За оновленими даними, зараз обмежень вже не повинно бути. 

В АТ “Запоріжгаз” закликали мінімально використовувати газові прилади до завершення аварійних робіт. Це потрібно для стабілізації тиску і аби уникнути відключень.

“У зв’язку з пошкодженням газових обʼєктів внаслідок ворожих обстрілів вкрай важливо тимчасово обмежити споживання природного газу”, – наголосили в компанії.

За даними ОВА, внаслідок ударів по Запорізькій області минулої доби і вночі убито двох людей, поранені троє. 

Атака 10 жовтня

Вночі і вранці армія Росії провела масовану атаку проти різних регіонів України. Била, зокрема, по інфраструктурі: і електричній, і газовій. Частина Києва знеструмлена і без води. Значні пошкодження є в Дніпропетровській області, де ворог атакував обласний центр, Кам'янське і Криворізький район.
