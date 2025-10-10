Головне за п’ятницю, 10 жовтня: наслідки ворожої атаки на інфраструктуру, майже 200 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 198 бойових зіткнень, ворожі обстріли, нова система EES для в'їзду і виїзду з Шенгенської зони. Яким запам’ятається 1325-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 10 жовтня відбулося 198 бойових зіткнень.

Кожне четверте (51) - на Покровському напрямку. Активні бойові дії тривали і на Південно-Слобожанському (24) та Олександрівському (21) напрямках.

Унаслідок нічної масштабної атаки РФ, спрямованої на об’єкти критичної інфраструктури, найскладнішою ситуація залишається у Києві. Мер Києва закликав мешканців зберігати спокій та зробити запаси води, підготувати аптечки, продукти тривалого зберігання, зарядити павербанки й підготувати теплі речі.

У Києві від ранку тривають роботи з ліквідації наслідків удару. До них залучені всі міські служби.

"Ситуація складна. Ворог не зупиняється, і найближчими днями прогнозують нові атаки. Тільки разом і злагоджено ми подолаємо ці випробування", — наголосив Кличко.

За останні сім днів російські окупанти атакували об'єкти ДТЕК чотири рази.

"Щоб мінімізувати відключення, ДТЕК збільшив виробництво електроенергії там, де це можливо", — повідомляє Група ДТЕК. За словами гендиректора ДТЕК, буде зроблено все можливе, щоб захистити енергосистему України цієї зими.

Британія передала Україні на п'ять місяців швидше запланованого терміну сотні ракет для ППО, повідомив міністр з питань оборонної готовності та промисловості Люк Поллард під час візиту торговельної делегації до Києва.

Ракети, виготовлені в Белфасті, відомі як Lightweight Multirole Missiles (LMM), вже довели свою ефективність у захисті українського неба та були доставлені на п'ять місяців раніше запланованого терміну в рамках програми дарування Великої Британії.

З 12 жовтня у Євросоюзі стартує запуск нової біометричної системи EES для в'їзду і виїзду з Шенгенської зони всіх громадян країн, що не входять до блоку.

Як пояснює Reuters, система в'їзду/виїзду (Entry/Exit System) вимагатиме мандрівників реєструвати свої особисті дані, зокрема відбитки пальців та зображення обличчя, під час першого в'їзду до Шенгенської зони. До цієї зони входять всі країни ЄС, окрім Ірландії та Кіпру, а також Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Ліхтенштейн.

Збір даних запроваджуватимуть на прикордонних пунктах перетину кордону поступово, повністю система запрацює до 10 квітня 2026 року.

