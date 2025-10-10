Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за п’ятницю, 10 жовтня: наслідки ворожої атаки на інфраструктуру, майже 200 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 198 бойових зіткнень, ворожі обстріли, нова система EES для в'їзду і виїзду з Шенгенської зони. Яким запам’ятається 1325-й день повномасштабної війни.

Головне за п’ятницю, 10 жовтня: наслідки ворожої атаки на інфраструктуру, майже 200 боєзіткнень
Наслідки ворожого обстрілу Костянтинівки
Фото: Сергій Горбунов

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 10 жовтня відбулося 198 бойових зіткнень

Кожне четверте (51) - на Покровському напрямку. Активні бойові дії тривали і на Південно-Слобожанському (24) та Олександрівському (21) напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 10 жовтня – в новині.

Унаслідок нічної масштабної атаки РФ, спрямованої на об’єкти критичної інфраструктури, найскладнішою ситуація залишається у Києві. Мер Києва закликав мешканців зберігати спокій та зробити запаси води, підготувати аптечки, продукти тривалого зберігання, зарядити павербанки й підготувати теплі речі.

У Києві від ранку тривають роботи з ліквідації наслідків удару. До них залучені всі міські служби.

"Ситуація складна. Ворог не зупиняється, і найближчими днями прогнозують нові атаки. Тільки разом і злагоджено ми подолаємо ці випробування", — наголосив Кличко.

За останні сім днів російські окупанти атакували об'єкти ДТЕК чотири рази.

"Щоб мінімізувати відключення, ДТЕК збільшив виробництво електроенергії там, де це можливо", — повідомляє Група ДТЕК. За словами гендиректора ДТЕК, буде зроблено все можливе, щоб захистити енергосистему України цієї зими.

Британія передала Україні на п'ять місяців швидше запланованого терміну сотні ракет для ППО, повідомив міністр з питань оборонної готовності та промисловості Люк Поллард під час візиту торговельної делегації до Києва.

Ракети, виготовлені в Белфасті, відомі як Lightweight Multirole Missiles (LMM), вже довели свою ефективність у захисті українського неба та були доставлені на п'ять місяців раніше запланованого терміну в рамках програми дарування Великої Британії.

Подробиці – в новині.

З 12 жовтня у Євросоюзі стартує запуск нової біометричної системи EES для в'їзду і виїзду з Шенгенської зони всіх громадян країн, що не входять до блоку.

Як пояснює Reuters, система в'їзду/виїзду (Entry/Exit System) вимагатиме мандрівників реєструвати свої особисті дані, зокрема відбитки пальців та зображення обличчя, під час першого в'їзду до Шенгенської зони. До цієї зони входять всі країни ЄС, окрім Ірландії та Кіпру, а також Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Ліхтенштейн.

Збір даних запроваджуватимуть на прикордонних пунктах перетину кордону поступово, повністю система запрацює до 10 квітня 2026 року.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies